Un designer de modă ucrainean crede că Zelenski va purta un costum militar la întâlnirea cu Trump, ca să nu-l enerveze

18-08-2025 | 10:20
Volodimir Zelenski, Donald Trump
Getty

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va alege, probabil, un ”look” mai formal când se va întâlni, luni, cu președintele Donald Trump la Washington, D.C., este de părere un designer care a colaborat anterior cu liderul european.

Cristian Matei

”Mâine, cel mai probabil, nu va apărea îmbrăcat în (bluză) polo”, a declarat designerul ucrainean Elvira Gasanova pentru Fox News Digital.

... Cred că va alege un costum militar negru sau o cămașă în stil militar cu pantaloni — poate și o jachetă.”, a mai spus ea.

Fiind criticat anterior pentru ținuta sa lejeră, Zelenski va alege probabil „un look mai serios — deși mai puțin simbolic”, este de părere Gasanova.

”După recentul scandal legat de lipsa costumului, probabil că va aborda această chestiune în mod diferit”, a spus ea.

Volodimir Zelenski, Regele Charles
BBC: Spre deosebire de Donald Trump, se pare că Regele Charles nu are probleme cu ”costumul” lui Zelenski. FOTO

Zelenski a fost uneori criticat pentru ținuta sa, inclusiv în timpul vizitei sale tensionate din februarie la Biroul Oval. Această întâlnire cu Trump și vicepreședintele JD Vance a degenerat într-o discuție aprinsă între cei trei lideri cu privire la „cărțile” pe care le are Ucraina și la faptul dacă Zelenski și-a exprimat suficientă recunoștință față de Statele Unite.

”De ce nu porți costum? Ești la cel mai înalt nivel în funcția publică din această țară și refuzi să porți costum”, l-a întrebat un reporter pe Zelenski la acea vreme. „… Ai un costum?”

Spre deosebire de mulți politicieni, președintele ucrainean nu are stiliști personali, spune Gasanova, fondatoare a unor branduri ucrainene de modă. 

Gasanova a declarat că a creat anterior articole vestimentare atât pentru Zelenski, cât și pentru prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska.

„Am trimis diverse articole la biroul președintelui – de la vyshyvankas și polo-uri până la costume”, a spus ea. „Au fost doar câteva probe cu Volodimir – pur și simplu nu are timp... În plus, este stresant pentru el, deoarece corpul său se schimbă constant.

Presiunile invaziei rusești pe scară largă au avut un impact fizic asupra lui Zelenski, ducând la pierderea în greutate în perioadele de stres intens, în timp ce antrenamentul regulat îl ajută să-și refacă masa musculară, afirmă Gasanova.

Volodimir Zelenski se întâlnește cu Donald Trump în SUA: ”Avem nevoie de garanții de securitate”

Sursa: Fox News

