Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă din Alaska

Reporterul american Brian Glenn, care i-a adresat o întrebare provocatoare președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, a primit un cadou din partea delegației ruse participante la summitul din Alaska,relatează UNN .

Reporterul american Brian Glenn a publicat un videoclip în care prezintă o sticlă de vodcă primită cadou de la un jurnalist rus. În timpul unei întrevederi în Biroul Oval, el l-a întrebat pe Volodimir Zelenski de ce nu poartă costum.

„De ce nu porți costum? Măcar ai un costum? Mulți americani cred că nu respecți demnitatea funcției (Casa Albă, -n.ed.)”, l-a întrebat reporterul american pe Zelenski, la celebra întrevedere din februarie, când Trump și JD Vance l-au atacat pe liderul de la Kiev, spunându-i că nu are el cărțile în mână.

Glenn a explicat că darul a venit în urma unei ”întâmplări”: a găsit o cameră pierdută, aparținând unuia dintre reporterii ruși, iar acesta, drept mulțumire, i-a oferit sticla de vodcă.

În cadrul conversației din Biroul Oval, Zelenski a fost supus unui val de întrebări și remarci din partea jurnalistului conservator american, în special legate de vestimentația sa.

Partenera de viață a lui Brian Glenn este congresmana republicană Marjorie Taylor Greene, susținătoare a „teoriilor conspirației” și a încetării ajutorului pentru Ucraina, amintește UNN.

Încă de la începutul invaziei ruse la scară largă, președintele ucrainean a adoptat un stil vestimentar militar, purtând frecvent tricouri și hanorace cu simbolul tridentului ucrainean. Chiar și în întâlnirile oficiale cu lideri internaționali, Zelenski a rămas consecvent acestui stil, astfel că întrebarea jurnalistului nu l-a luat prin surprindere și nici nu l-a incomodat.

