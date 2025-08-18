Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă din Alaska
Reporterul american Brian Glenn, care i-a adresat o întrebare provocatoare președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, a primit un cadou din partea delegației ruse participante la summitul din Alaska,relatează UNN.
Reporterul american Brian Glenn a publicat un videoclip în care prezintă o sticlă de vodcă primită cadou de la un jurnalist rus. În timpul unei întrevederi în Biroul Oval, el l-a întrebat pe Volodimir Zelenski de ce nu poartă costum.
„De ce nu porți costum? Măcar ai un costum? Mulți americani cred că nu respecți demnitatea funcției (Casa Albă, -n.ed.)”, l-a întrebat reporterul american pe Zelenski, la celebra întrevedere din februarie, când Trump și JD Vance l-au atacat pe liderul de la Kiev, spunându-i că nu are el cărțile în mână.
Look what the Russian media gave me! ????
Backstory:
I found a lost camera belonging to one of the reporters in the Russian media and he was so thankful he gave me this!
Here’s to bridging world peace! ???????? ????????????????
???? FULL VIDEO on Sunday in America at 7pm ET. @RealAmVoice ???? pic.twitter.com/K4ByHalEgY— Brian Glenn (@brianglenntv) August 16, 2025
Glenn a explicat că darul a venit în urma unei ”întâmplări”: a găsit o cameră pierdută, aparținând unuia dintre reporterii ruși, iar acesta, drept mulțumire, i-a oferit sticla de vodcă.
În cadrul conversației din Biroul Oval, Zelenski a fost supus unui val de întrebări și remarci din partea jurnalistului conservator american, în special legate de vestimentația sa.
Partenera de viață a lui Brian Glenn este congresmana republicană Marjorie Taylor Greene, susținătoare a „teoriilor conspirației” și a încetării ajutorului pentru Ucraina, amintește UNN.
Încă de la începutul invaziei ruse la scară largă, președintele ucrainean a adoptat un stil vestimentar militar, purtând frecvent tricouri și hanorace cu simbolul tridentului ucrainean. Chiar și în întâlnirile oficiale cu lideri internaționali, Zelenski a rămas consecvent acestui stil, astfel că întrebarea jurnalistului nu l-a luat prin surprindere și nici nu l-a incomodat.
18-08-2025 10:42