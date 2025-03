Cadoul pe care Volodimir Zelenski i l-a oferit lui Donald Trump înainte de cearta din Biroul Oval

Zelenski a promis că îi va aduce un cadou lui Trump – una dintre centurile de campion ale ucraineanului Oleksandr Usyk. Este vorba despre centura WBC, pe care Usyk i-a luat-o lui Tyson Fury.

Zelenski nu i-a dat lui Donald Trump centura propriu-zisă a boxerului Oleksandr Usyk, ci una comemorativă, creată special pentru eveniment.

Pugilistul ucrainean în vârstă de 37 de ani a câștigat centura WBC după lupta cu britanicul Tyson Fury (36 de ani), pe care i-a oferit-o președintelui Ucrainei. În urma acestui succes, campionul ucrainean și-a păstrat cele trei centuri cu diamante la categoria grea (WBA, WBO şi WBC).

Episod unic în istorie la Casa Albă

Președintele Ucrainei a fost, vineri la Washington, în prima vizită oficială la Casa Albă de la preluarea mandatului de către Donald Trump. Lumea se află realmente în stare de șoc, după un episod unic în storie: președintele și vicepreședintele Statelor Unite ale Americii au țipat la invitatul lor de la Casa Alba, pe care l-au încolțit de față cu toată presa.

Donald Trump și JD Vance l-au atacat dur pe Volodimir Zelenski, căruia i-au reproșat că nu este recunoscător și că pornește al treilea război mondial.

Președintele ucrainean a părăsit în grabă Casa Albă, iar acordul privind accesul SUA la mineralele rare ale Ucrainei, motivul oficial pentru care cei trei se aflau împreună, nu a mai fost semnat.

Scandalul uluitor de la Casa Albă a fost savurat, după cum era de așteptat de ruși.

”Dacă încercați să găsiți pe cineva mulțumit de rezultatul discuțiilor din Biroul Oval, tocmai primim această linie de la AFP: Meciul Trump-Zelensky țipând este istoric”, a declarat un înalt oficial rus pentru The Guardian.

Prima reacție a lui Zelenski după scandalul de la Casa Albă

Volodimir Zelenski a oferit și el o primă reacție după scandalul de la Casa Albă. Președintele ucrainean mulțumește repetat Statelor Unite ale Americii:

”Mulțumesc America, mulțumesc pentru sprijin, mulțumesc pentru această vizită.

Mulțumesc @POTUS, Congresului și poporului american.

Ucraina are nevoie de pace justă și durabilă și lucrăm exact pentru asta”.

Donald Trump, mesaj dur pentru Volodimir Zelenski

Președintele american Donald Trump a lansat o declarație dură pe rețelele sociale după conversația tensionată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval al Casei Albe.

„Astăzi am avut o întâlnire foarte semnificativă la Casa Albă. S-au tras învăţăminte care nu ar putea fi înţelese fără o discuţie sub o asemenea patimă şi presiune. Este uimitor ce iese prin emoţie şi am stabilit că preşedintele Zelenski nu este pregătit pentru pace atât timp cât America este implicată, pentru că simte că implicarea noastră îi oferă un mare avantaj în negocieri. Se poate întoarce în Biroul Oval când va fi pregătit pentru pace”, a scris Trump pe reţelele sociale.

