Trump țipă la Zelenski: "Nu există acorduri fără compromisuri”. Președintele ucrainean a plecat fără să semneze nimic

Zelenski a pleacat de la Casa Albă, iar Donald Trump a transmis că „se poate întoarce când este pregătit pentru pace”.

„Astăzi am avut o întâlnire foarte semnificativă la Casa Albă. S-au tras învăţăminte care nu ar putea fi înţelese fără o discuţie sub o asemenea patimă şi presiune. Este uimitor ce iese prin emoţie şi am stabilit că preşedintele Zelenski nu este pregătit pentru pace atât timp cât America este implicată, pentru că simte că implicarea noastră îi oferă un mare avantaj în negocieri. Se poate întoarce în Biroul Oval când va fi pregătit pentru pace”, a scris Trump pe reţelele sociale

Nu este clar dacă acordul privind mineralele a mai fost semnat, dar cel mai probabil nu.

UPDATE - Președintele Zelenski pleacă de la Casa Albă

Volodimir Zelenski tocmai a părăsit Casa Albă după un schimb tensionat de replici cu președintele american Donald Trump și vicepreședintele JD Vance.

O transmisiune live de la intrarea în aripa de vest a Casei Albe îl arată pe președintele ucrainean ieșind în grabă pe ușă și urcând într-un SUV negru, care îl transportă de la fața locului.

Cu câteva momente în urmă, Trump a postat pe platforma sa, Truth Social, că Zelenski „a lipsit de respect Statele Unite ale Americii în prețuitul Birou Oval. Poate reveni când va fi pregătit pentru pace.”

UPDATE - Trump către Zelenski: Nu cred că aţi fi un tip dur fără Statele Unite

La finalul întâlnirii aprinse, Trump i se adresează direct lui Zelenski: „Problema este că v-am dat avânt să fiţi un tip dur, dar nu cred că aţi fi un tip dur fără Statele Unite. Iar oamenii voştri sunt foarte curajoşi.

President Trump, Ukrainian leader Volodymyr Zelenskiy, and VP JD Vance argued for several minutes in front of cameras in the Oval Office over how to end Ukraine's war with Russia

Dar fie veţi face o înţelegere, fie vom ieşi din asta şi dacă vom ieşi, veţi lupta. Nu cred că va fi frumos, dar veţi lupta”, ameninţă Trump. „Dar nu aveţi atuuri în mână”, îl avertizează el pe Zelenski.

„Însă odată ce semnăm acea înţelegere, sunteţi într-o poziţie mult mai bună”, adaugă el.

„Nu acţionaţi deloc recunoscător şi asta nu este un lucru frumos. Voi fi sincer”, a mai spus Trump înainte de a declara întâlnirea încheiată.

În timp ce Zelenski a spus că nu vrea să facă niciun "compromis" cu "criminalul" Vladimir Putin, declaraţii transformate într-un schimb tensionat de replici între Trump şi Zelenski înaintea întrevederii lor din Biroul Oval, relatează agenţiile AFP şi EFE.

"Acesta este un moment emoţionant, dar adevăratul moment emoţionant va fi când va înceta focul şi vom ajunge la un acord. Şi cred că suntem destul de aproape de a-l obţine", a spus Trump în declaraţiile acordate presei la primirea lui Zelenski la Casa Albă.

De partea sa, preşedintele ucrainean a spus că nu va face "compromisuri cu un criminal pe teritoriul nostru", referindu-se la preşedintele rus Vladimir Putin. "Cred că preşedintele Trump este de partea noastră", a adăugat Zelenski.

În replică, Trump l-a atenţionat că sunt necesare compromisurile. "Nu există acorduri fără compromisuri", a subliniat preşedintele american, atenţionându-l pe omologul său ucrainean că ar trebui să fie "recunoscător" faţă de sprijinul primit în acest război şi că în prezent se află "într-o poziţie foarte proastă" de negociere. "Vă jucaţi cu al Treilea Război Mondial", l-a mai avertizat Trump pe Zelenski.

A Heated-Argument in the Oval Office minutes ago between U.S. President Donald J. Trump, Vice-President JD Vance and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, with Trump stating, "You either make a deal or we are out."

În aceste declaraţii de presă de dinaintea întâlnirii de la Casa Albă devenite tensionate, Trump a mai spus că a discutat recent "de mai multe ori" cu Putin şi a asigurat că acesta doreşte să ajungă la un acord cu Ucraina. Singura discuţie Putin-Trump confirmată oficial până la această declaraţie a fost cea din 12 februarie.

La întâlnirea în desfăşurare la Casa Albă, preşedinţii american şi ucrainean urmează să finalizeze înţelegerea privind un acord ce va oferi SUA un acces preferenţial la resursele minerale ucrainene, despre care Trump a susţinut la începutul întrevederii cu Zelenski că este un "acord foarte echitabil".

De partea sa, preşedintele ucrainean a susţinut că acest acord este un prim pas către obţinerea de către Ucraina a unor "adevărate garanţii de securitate". Zelenski a insistat că, din punctul său de vedere, este "crucial" ca SUA să garanteze securitatea unei viitoare forţe de menţinere a păcii în Ucraina, chiar dacă aceasta ar fi doar o forţă europeană.

Detaliile acordului privind exploatarea mineralelor ucrainene sunt încă vagi. Înţelegerea prevede crearea unui fond americano-ucrainean în care Ucraina va vărsa o cotă - unii oficiali vorbesc despre o cotă de 50% - din veniturile rezultate în urma exploatării resurselor minerale ucrainene, respectiv pământuri rare, dar şi petrol şi gaze şi alte resurse minerale.

În timp ce oficialii ucraineni insistă pe ideea că este vorba despre un fond destinat "reconstrucţiei" Ucrainei post-război, Trump urmăreşte două obiective prin acest acord, respectiv ca SUA să obţină o formă de compensaţie pentru ajutorul militar şi economic oferit până în prezent Ucrainei în războiul cu Rusia şi un acces preferenţial la resursele minerale ucrainene, cu precădere cele de interes pentru înaltele tehnologii, cum ar minereurile de litiu sau grafit. Totuşi, aceste resurse din Ucraina râvnite de Trump sunt majoritatea dificil de exploatat, extracţia lor necesită investiţii considerabile sau se află în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

Zelenski a respins o primă versiune a acordului, considerând-o mult prea nefavorabilă Ucrainei, atât prin absenţa garanţiilor de securitate cât şi prin faptul că obliga Ucraina să recunoască datorii care ar împovăra "zece generaţii de ucraineni". Ultima variantă, asupra căreia Zelenski a dat de înţeles că va încerca să mai negocieze vineri cu Trump, nu mai obligă Kievul să recunoască respectivele datorii în contul ajutorului primit până acum din partea SUA, dar lasă în suspans chestiunea garanţiilor de securitate.

Preşedintele american a precizat însă că nu va oferi Ucrainei garanţii de securitate, estimând că europenii ar trebui să facă acest lucru, şi a apreciat de asemenea că acordul în sine pentru exploatarea resurselor este "un fel de garanţie de securitate" automată pentru Ucraina, întrucât lucrătorii americani vor fi prezenţi în această ţară pentru exploatarea zăcămintelor minerale ale acestei ţări după ce războiul cu Rusia se va fi încheiat.

O altă chestiune neclarificată legată de acest acord priveşte continuarea ajutorului militar american pentru Ucraina, în timp ce armata rusă îşi continuă ofensiva. Zelenski a declarat că-l va întreba vineri "direct" pe Trump dacă SUA vor mai furniza arme şi muniţii Ucrainei sau măcar dacă Kievul va putea să le cumpere din SUA. Trump a spus anterior că este de acord ca ţările europene să cumpere din SUA arme şi muniţii pentru armata ucraineană.

