CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”

Donald Trump a fost surprins de un microfon deschis spunându-i lui Emmanuel Macron că Vladimir Putin vrea să găsească o soluție la războiul din Ucraina ca o favoare personală, relatează CNN.

„Cred că vrea să facă o înțelegere”, i-a șoptit Trump președintelui francez Emmanuel Macron în East Room.

„Cred că vrea să facă o înțelegere pentru mine, înțelegi? Oricât de nebunesc ar suna”, spune Trump despre Vladimir Putin, pe care săptămâna trecută l-a primit cu covor roșu în Alaska.

Președintele SUA este auzit, de asemenea, vorbind despre organizarea unei întâlniri trilaterale cu Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, despre care Trump a declarat public că crede că va avea loc.

Ce s-a întâmplat luni la Casa Albă

Trump a anunțat că l-a sunat pe liderul rus Vladimir Putin și că a început să lucreze la organizarea unei întâlniri între Putin și Zelenski, care va fi urmată de un summit trilateral cu el și cei doi președinți pentru a încerca să negocieze sfârșitul războiului din Ucraina. Trump le-a spus liderilor europeni că Putin a sugerat această succesiune, potrivit unei surse din delegația europeană.

Președintele american i-a spus lui Zelenski că Statele Unite vor contribui la garantarea securității Ucrainei în orice acord pentru a pune capăt războiului Rusiei în această țară, dar amploarea asistenței americane promise nu a fost clară imediat. „În ceea ce privește securitatea, va fi acordat un ajutor considerabil”, a declarat Trump, adăugând că țările europene vor fi implicate.

Zelenski a salutat promisiunea ca fiind „un pas important înainte”, adăugând că garanțiile vor fi „formalizate pe hârtie în următoarea săptămână sau în următoarele 10 zile” și afirmând că Ucraina s-a oferit să cumpere arme americane în valoare de 90 de miliarde de dolari.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













