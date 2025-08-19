CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”

19-08-2025 | 07:46
Donald Trump a fost surprins de un microfon deschis spunându-i lui Emmanuel Macron că Vladimir Putin vrea să găsească o soluție la războiul din Ucraina ca o favoare personală, relatează CNN.

Ioana Andreescu

„Cred că vrea să facă o înțelegere”, i-a șoptit Trump președintelui francez Emmanuel Macron în East Room.

„Cred că vrea să facă o înțelegere pentru mine, înțelegi? Oricât de nebunesc ar suna”, spune Trump despre Vladimir Putin, pe care săptămâna trecută l-a primit cu covor roșu în Alaska.

Președintele SUA este auzit, de asemenea, vorbind despre organizarea unei întâlniri trilaterale cu Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, despre care Trump a declarat public că crede că va avea loc.

Ce s-a întâmplat luni la Casa Albă

Trump a anunțat că l-a sunat pe liderul rus Vladimir Putin și că a început să lucreze la organizarea unei întâlniri între Putin și Zelenski, care va fi urmată de un summit trilateral cu el și cei doi președinți pentru a încerca să negocieze sfârșitul războiului din Ucraina. Trump le-a spus liderilor europeni că Putin a sugerat această succesiune, potrivit unei surse din delegația europeană.

Casa Albă a postat o fotografie cu preşedintele Donald Trump, vorbind pe difuzor cu preşedintele rus Vladimir Putin
Casa Albă a postat o fotografie cu Donald Trump vorbind pe difuzor cu Vladimir Putin. Convorbirea a durat 40 de minute

Președintele american i-a spus lui Zelenski că Statele Unite vor contribui la garantarea securității Ucrainei în orice acord pentru a pune capăt războiului Rusiei în această țară, dar amploarea asistenței americane promise nu a fost clară imediat. „În ceea ce privește securitatea, va fi acordat un ajutor considerabil”, a declarat Trump, adăugând că țările europene vor fi implicate.

Zelenski a salutat promisiunea ca fiind „un pas important înainte”, adăugând că garanțiile vor fi „formalizate pe hârtie în următoarea săptămână sau în următoarele 10 zile” și afirmând că Ucraina s-a oferit să cumpere arme americane în valoare de 90 de miliarde de dolari.

Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM

Sursa: News.ro

Trump, față în față cu Zelenski și liderii UE, la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”

Vladimir Putin și Donald Trump
