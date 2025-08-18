LIVE UPDATE: Volodimir Zelenski se întâlnește cu Donald Trump. Liderul SUA i-a dat deja o veste rea: ”Nu poate adera la NATO”

18-08-2025 | 08:51
Volodimir Zelenski se întâlnește azi cu Donald Trump. Va fi însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

Cristian Matei
18-08-2025 08:27

Cine va fi la Washington, alături de Zelenski

Pe lângă președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Trump va primi astăzi la Casa Albă și o serie de alți lideri europeni.

Astfel, sunt așteptați să participe:

  • Prim-ministrul britanic Keir Starmer
  • Președintele francez Emmanuel Macron
  • Cancelarul german Friedrich Merz
  • Prim-ministrul italian Giorgia Meloni
  • Președintele finlandez Alexander Stubb
  • Secretarul general al NATO Mark Rutte
  • Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen

Într-o actualizare pe Truth Social, Trump a spus că va fi o „zi importantă” și o „mare onoare” să găzduiască „atât de mulți lideri europeni remarcabili”.

El a adăugat că, de la alegerea sa anul trecut, SUA a devenit „cea mai populară țară din lume”.

18-08-2025 08:15

Programul zilei, anunțat de Casa Albă

Casa Albă a publicat programul oficial pentru ziua de astăzi.

Iată momentele cheie, potrivit BBC News:

La ora 12:00 EST (16:00 GMT - ora 19.00 în România), liderii europeni vor sosi la Casa Albă.

O oră mai târziu, președintele Zelenski va fi întâmpinat de Trump, înainte de a participa la o întâlnire bilaterală la ora 13:15 EST (17:15 GMT - ora 20.15 în România).

O oră mai târziu, la ora 14:15 EST (18:15 GMT - ora 21.15 în România), Trump va întâmpina liderii europeni înainte de o sesiune foto cu grupul.

Apoi, la ora 15:00 EST (19:00 GMT - ora 22.00 în România), începe întâlnirea multilaterală între toți liderii și președintele Trump.

Nu există un program oficial pentru momentul în care întâlnirea se va încheia.

18-08-2025 07:54

Trimis special al Moscovei: Rusia are dreptul la aceleaşi garanţii de securitate ca Ucraina

Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a transmis duminică seara trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale din Viena.

Mikhail Ulyanov a afirmat pe X că Rusia este de acord că astfel de garanţii ar trebui acordate Ucrainei, dar că Moscova are, de asemenea, „dreptul egal de a se aştepta la acest lucru”.

Mulţi lideri ai statelor UE subliniază că un viitor acord de pace ar trebui să ofere garanţii de securitate fiabile pentru Ucraina. Rusia este de acord cu acest lucru. Dar are dreptul egal să se aştepte ca Moscova să obţină, de asemenea, garanţii de securitate eficiente”.

El a afirmat că Occidentul nu a început să se gândească la ce ar putea oferi şi că Rusia ar ajuta în acest sens în timpul negocierilor.

18-08-2025 07:39

Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnire

Preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă.

El a spus că Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN.

Preşedintele Zelenski al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă doreşte, sau poate continua să lupte”, a scris Trump pe reţelele de socializare.

 ”Amintiţi-vă cum a început totul. Nu poate primi înapoi Crimeea cedată de Obama (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!), şi UCRAINA NU POATE ADERA LA NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”

Mesajul subliniază presiunea cu care se va confrunta Zelenski, în contextul eforturilor lui Trump de a pune capăt conflictului. Cele două condiţii enumerate de acesta – cedarea de către Ucraina a Crimeii, anexată ilegal de Rusia în 2014, şi renunţarea definitivă la aderarea la NATO – se numără printre condiţiile impuse de Vladimir Putin pentru încheierea războiului.

Vladimir Putin și Donald Trump

Teritoriile ucrainene pe care le-ar vrea Putin în schimbul păcii. „Rusia nu va renunţa la aceste două regiuni”

Deși Donald Trump a propus un schimb de teritorii între Ucraina și Rusia, este neclar cum ar putea deveni acest plan realitate. În prezent, Moscova controlează 20% din teritoriul statului vecin, asta în timp ce Kievul a pierdut zonele cucerite din Kursk.

18-08-2025 07:34

Rusia atacă Ucraina cu o rachetă balistică în timp ce cere garanții de securitate

Rusia a atacat o zonă rezidențială din Harkiv cu o rachetă balistică, rănind cel puțin 11 persoane, în timp ce solicită ”garanții de securitate eficiente”, egale cu ale Ucrainei, pentru a pune capăt războiului.

Anunțul a fost făcut duminică seara de autorităţile ucrainene, în timp ce preşedintele SUA presează Kievul să accepte un acord rapid pentru a pune capăt războiului declanşat de Moscova, relatează Reuters.

Printre răniţii din Harkiv, al doilea oraş ca mărime din Ucraina, se află şi o fată de 13 ani, a declarat Oleh Synehubov, guvernatorul regiunii Harkiv, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

18-08-2025 07:32

Zelenski a ajuns la Washington

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump.

El a declarat că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni.

”Îi mulţumesc preşedintelui SUA pentru invitaţie. Cu toţii împărtăşim dorinţa puternică de a pune capăt rapid şi definitiv acestui război. Iar pacea trebuie să fie durabilă. Nu aşa cum a fost acum câţiva ani, când Ucraina a fost forţată să renunţe la Crimeea şi la o parte din estul ţării noastre – o parte din Donbas – iar Putin a folosit pur şi simplu acest lucru ca trambulină pentru un nou atac. Sau când Ucraina a primit aşa-numitele „garanţii de securitate” în 1994, care nu au funcţionat. Desigur, Crimeea nu ar fi trebuit cedată atunci, la fel cum ucrainenii nu au cedat Kievul, Odesa sau Harkiv după 2022”, a transmis președintele Ucrainei.



Expert: Pacea lui Putin, un diktat. Oricine ar putea modifica granițe, nimic nu mai e sigur, nici măcar pentru România

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Ucraina, SUA, donald trump, vladimir putin, volodimir zelenki,

Dată publicare: 18-08-2025 07:19

