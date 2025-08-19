Casa Albă a postat o fotografie cu Donald Trump vorbind pe difuzor cu Vladimir Putin. Convorbirea a durat 40 de minute

Stiri externe
19-08-2025 | 07:47
Casa Albă a postat o fotografie în luni seară cu președintele Donald Trump, vorbind pe difuzor cu președintele rus Vladimir Putin în interiorul Biroului Oval, relatează CNN.  

autor
Ioana Andreescu

Trump a vorbit cu Putin la telefon în Biroul Oval, apoi a reluat întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni de acolo, conform unui alt oficial al Casei Albe.

Secretarul de Stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance au fost, de asemenea, în cadru, stând în scaune în fața Biroului Rezolvării. Un translator, potrivit a doi oficiali ai Casei Albe, a scris de asemenea pe un bloc-notes în fața lui Trump la birou.

Kremlinul anunță că Trump și Putin au purtat o convorbire telefonică

Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a postat un mesaj audio pe canalul oficial Telegram în care confirmă convorbirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump și precizează că aceasta a durat 40 de minute, informează Reuters.

„Acum jumătate de oră, la inițiativa președintelui SUA, a avut loc o convorbire telefonică între Donald Trump și Vladimir Putin”. Trump „l-a informat despre discuțiile recent încheiate la Casa Albă cu Volodimir Zelenski și liderii mai multor țări europene”, spune Ușakov.

Donald Trump și Volodimir Zelenski
Trump ia în calcul trimiterea de trupe americane în Ucraina: Europa e prima linie de apărare, dar noi îi vom ajuta

Ce au discutat

Putin și Trump „și-au exprimat sprijinul pentru continuarea negocierilor directe între delegațiile ruse și ucrainene. În acest context, au discutat ideea explorării posibilității de a ridica rangul reprezentanților atât din partea ucraineană, cât și din partea rusă, în special a celor implicați în negocierile directe în curs”, afirmă Ușakov, fără a menționa dacă această ridicare a rangului înseamnă o întâlnire directă între Putin și Zelenski, așa cum își dorește Trump.

Putin și Trump „au convenit să mențină contacte strânse între ei cu privire la problema ucraineană și la alte subiecte urgente de pe agenda internațională și bilaterală”, mai spune Ușakov.

Putin „a subliniat încă o dată importanța eforturilor depuse personal de Donald Trump în căutarea unor soluții care să conducă la o rezolvare pe termen lung a situației din Ucraina. Discuția a fost sinceră și extrem de constructivă”, menționează consilierul lui Putin pe probleme de politică externă.

Donald Trump a anunțat pe Truth Social, după încheierea convorbirilor purtate la Casa Albă cu Volodimir Zelenski și cu o serie de lideri europeni, că l-a sunat pe Vladimir Putin și că a început să lucreze la o întâlnire directă între liderul de la Kremlin și președintele ucrainean.

„O zis că i-o bătut la fereastră”. Apel la 112 în privința criminalului din Mureș. Unde ar fi fost văzut Emil Gânj

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, vladimir putin, intalnire, convorbiri,

Dată publicare: 19-08-2025 07:03

