Controversa ţinutei lui Volodimir Zelenski. Preşedintele ucrainean a fost întrebat de ce nu poartă costum

Donald Trump a fost jignit pentru că nu dat curs acestei recomandări, potrivit unor relatări apărute pe surse în presa americană.

Axios a scris că, înainte de întâlnirea istorică de la Casa Albă, Zelenski a fost sfătuit de echipa lui Trump să renunţe la costumaţia sa obişnuită în stil militar pentru ceva mai formal.

Cu toate acestea, el nu a făcut-o, purtând obişnuita ţinută cu bluzon de tip polo de culoare neagră având în partea stângă un trident, simbolul ucrainean.

Acest lucru, a adăugat publicaţia americană citând două surse, l-a iritat pe Trump înainte de ceea ce a devenit rapid un dezastru diplomatic.

Deşi poate părea un aspect nesemnificativ, liderului american i s-a părut clar că este ceva ce contează. În timp ce Trump îi strângea mâna lui Zelenski la intrarea în Aripa de Vest, Trump a spus, aparent glumind: „Este îmbrăcat elegant astăzi”.

Iar în timpul conferinţei de presă, Zelenski chiar a fost întrebat: „De ce nu purtaţi un costum?”, deşi se ştie că la începutul războiului liderul ucrainean a renunţat la ţinutele formale şi a preferat să se îmbrace în uniforme kaki sau, mai nou, negre, apropiate de ţinuta militară, din spirit de solidaritate cu cei care luptă şi cu poporul ucrainean.

Reporter asks Zelensky:

“Why don’t you wear a suit?! You’re in the highest level of this country’s office and you refuse to wear a suit. Do you own a suit?”

This parasitic leech has no respect for America, let alone the Oval Office! pic.twitter.com/7n7ocbKdHm