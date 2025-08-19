Friedrich Merz: „Putin i-a spus lui Trump că este gata să se întâlnească cu Zelenski în termen de două săptămâni”

19-08-2025
Friedrich Merz a declarat la Washington că Vladimir Putin a acceptat, după o convorbire telefonică cu Donald Trump, să se întâlnească cu Volodimir Zelenski în următoarele două săptămâni, informează AFP.

 

Ioana Andreescu

„Preşedintele american a vorbit cu preşedintele rus şi a convenit ca o întâlnire între preşedintele rus şi preşedintele ucrainean să aibă loc în următoarele două săptămâni", a declarat Merz reporterilor după discuţiile de la Casa Albă.

Cancelarul german i-a atribuit meritul preşedintelui american Donald Trump pentru că l-a convins pe preşedintele Rusiei să accepte o întâlnire cu omologul său ucrainean, scrie Reuters.

„Nu ştim dacă preşedintele rus va avea curajul să participe la un astfel de summit. Prin urmare, este nevoie de persuasiune", a spus Merz, care a făcut parte din delegaţia de lideri europeni care au călătorit luni la Washington pentru a-i oferi sprijin preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

"În opinia mea, ar fi de dorit - şi chiar mai mult decât atât - ca această întâlnire să ducă în sfârşit la un armistiţiu în Ucraina", a declarat cancelarul, citat de dpa.

Merz a subliniat că Ucraina nu ar trebui să fie presată să cedeze niciun teritoriu. Cancelarul german a avertizat că cererea Rusiei ca Ucraina să renunţe la părţi din Donbas ar fi comparabilă cu ideea ca "Statele Unite să trebuie să renunţe la Florida".

Un stat suveran nu poate pur şi simplu să decidă aşa ceva, a spus el.

Cancelarul german a declarat că Trump a fost impresionat de faptul că europenii au venit cu un front unit, iar discuţiile lor cu administraţia americană se vor îndrepta acum către detalii privind garanţiile de securitate pentru Ucraina.

„Este absolut clar că întreaga Europă ar trebui să participe", a subliniat Merz, lăudând anunţul lui Trump că Statele Unite sunt, de asemenea, pregătite să ofere garanţii de securitate.

Trump, față în față cu Zelenski și liderii UE, la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”

Sursa: Agerpres

19-08-2025

