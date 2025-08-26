Trump exclude un război între SUA și Rusia, dar îl amenință pe Putin. ”Noi vrem un sfârșit”

Preşedintele american Donald Trump anunţă marţi că este pregătit să impună sancţiuni economice Rusiei, dacă preşedintele rus Vladimir Putin refuză să accepte un armistiţiu şi ameninţă cu consecinţe grave, relatează Reuters.

”Noi vrem un sfârşit. Avem sancţiuni economice. Spun economice, pentru că nu ne vom lansa într-un război mondial”, declară locatarul Casei Albe.

Preşedintele american face aceste declaraţii la aproape două săptămâni de la o întâlnire cu omologul său de la Kremlin în Alaska.

Declarația lui Trump vine la scurt timp după ce mai multe surse au dezvăluit că oficialii guvernamentali americani şi ruşi au discutat mai multe acorduri energetice în marja negocierilor din această lună pe tema păcii în Ucraina.

SUA și Rusia ar putea relua colaborări economice masive

Oficialii au discutat posibilitatea ca Exxon Mobil să reintre în proiectul rus de petrol şi gaze Sahalin-1, precum și perspectiva achiziţionării de către Rusia a echipamentelor americane pentru proiectele sale de GNL (gaz lichefiat), cum ar fi Arctic LNG 2, care se află sub sancţiuni occidentale.

O altă idee mai veche a fost ca SUA să achiziţioneze nave spărgătoare de gheaţă cu propulsie nucleară de la Rusia.

