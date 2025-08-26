Trump exclude un război între SUA și Rusia, dar îl amenință pe Putin. ”Noi vrem un sfârșit”

Stiri externe
26-08-2025 | 22:51
trump putin alaska
Getty

Preşedintele american Donald Trump anunţă marţi că este pregătit să impună sancţiuni economice Rusiei, dacă preşedintele rus Vladimir Putin refuză să accepte un armistiţiu şi ameninţă cu consecinţe grave, relatează Reuters.

autor
Cristian Anton

”Noi vrem un sfârşit. Avem sancţiuni economice. Spun economice, pentru că nu ne vom lansa într-un război mondial”, declară locatarul Casei Albe.

Preşedintele american face aceste declaraţii la aproape două săptămâni de la o întâlnire cu omologul său de la Kremlin în Alaska.

Declarația lui Trump vine la scurt timp după ce mai multe surse au dezvăluit că oficialii guvernamentali americani şi ruşi au discutat mai multe acorduri energetice în marja negocierilor din această lună pe tema păcii în Ucraina.

SUA și Rusia ar putea relua colaborări economice masive

Oficialii au discutat posibilitatea ca Exxon Mobil să reintre în proiectul rus de petrol şi gaze Sahalin-1, precum și perspectiva achiziţionării de către Rusia a echipamentelor americane pentru proiectele sale de GNL (gaz lichefiat), cum ar fi Arctic LNG 2, care se află sub sancţiuni occidentale.

Citește și
Alexander Stubb Donald Trump
Liderul european care s-a împrietenit cu Trump la golf speră ca președintele SUA să-și piardă răbdarea: Atunci va lua măsuri

O altă idee mai veche a fost ca SUA să achiziţioneze nave spărgătoare de gheaţă cu propulsie nucleară de la Rusia.

Sursa: StirilePROTV, News.ro

26-08-2025 22:51

VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
Preşedintele american Donald Trump a decis să desfăşoare două nave de război suplimentare în regiunea Caraibelor, invocând motivul luptei împotriva traficului internaţional de droguri, la o săptămână după ce a trimis trei nave în largul Venezuelei. 

