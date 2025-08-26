SUA au negociat cu Rusia relaxarea sancțiunilor în timp ce Trump îl amenință pe Putin cu măsuri mai dure

26-08-2025 | 11:51
Shutterstock

Oficiali guvernamentali americani şi ruşi au discutat mai multe acorduri energetice pe marginea negocierilor din această lună, care au vizat realizarea păcii în Ucraina, potrivit declaraţiilor a cinci surse familiarizate cu discuţiile, relatează Reuters.

Claudia Alionescu

Aceste acorduri au fost prezentate ca stimulente pentru a încuraja Kremlinul să accepte pacea în Ucraina şi pentru ca Washingtonul să relaxeze sancţiunile împotriva Rusiei, au declarat sursele citate.

Rusia a fost împiedicată să acceseze majoritatea investiţiilor internaţionale în sectorul său energetic şi să încheie acorduri majore din cauza sancţiunilor impuse în urma invaziei Ucrainei, care a început în februarie 2022.

Oficialii au discutat despre posibilitatea ca Exxon Mobil să reintre în proiectul rusesc de petrol şi gaze Sahalin-1, au declarat trei dintre surse.

De asemenea, oficialii au abordat perspectiva ca Rusia să achiziţioneze echipamente americane pentru proiectele sale de GNL, cum ar fi Arctic GNL 2, care se află sub sancţiuni occidentale, au declarat patru surse.

merz trump
Cancelarul Merz, despre eforturile conjugate pentru un acord de pace în Ucraina: „am parcurs, poate, primii 200 de metri”

Niciuna dintre surse nu poate fi identificată deoarece nu a fost autorizată să vorbească public despre negocieri, precizează Reuters.

O altă idee a fost ca SUA să achiziţioneze spărgătoare de gheaţă cu propulsie nucleară din Rusia, a relatat la 15 august agenţia de presă britanică.

Discuţiile au avut loc în timpul călătoriei trimisului american Steve Witkoff la Moscova la începutul acestei luni, când s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin şi cu trimisul său pentru investiţii, Kirill Dmitriev, au declarat trei dintre surse.

De asemenea, aceste subiecte au fost discutate în cadrul Casei Albe cu preşedintele american Donald Trump, au declarat două dintre surse.

Aceste acorduri au fost discutate pe scurt şi la summitul din Alaska din 15 august, a afirmat o sursă.

Casa Albă a vrut cu adevărat să ţină prima pagină a ziarelor după summitul din Alaska, anunţând un acord important de investiţii”, a spus una dintre surse.

Aşa simte Trump că a realizat ceva”, a adăugat ea.

Trump şi echipa sa de securitate naţională continuă să discute cu oficiali ruşi şi ucraineni în vederea unei întâlniri bilaterale pentru a opri masacrele şi a pune capăt războiului, a declarat un oficial de la Casa Albă ca răspuns la întrebările despre acorduri.

Nu este în interesul naţional ca aceste chestiuni să fie negociate în continuare în mod public, a spus oficialul.

Un purtător de cuvânt al lui Dmitriev a refuzat să comenteze.

Exxon Mobil a refuzat să comenteze. Rosneft şi Novatek nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Trump a ameninţat că va impune mai multe sancţiuni Rusiei dacă negocierile de pace nu progresează şi că va impune tarife dure Indiei, un cumpărător major de petrol rusesc.

Aceste măsuri ar face dificil pentru Rusia să menţină acelaşi nivel al exporturilor de petrol.

Stilul tranzacţional de a face politică al lui Trump a fost deja demonstrat în discuţiile din Ucraina, când la începutul acestui an aceiaşi oficiali au explorat modalităţi prin care SUA să relanseze fluxurile de gaze ruseşti către Europa.

Aceste planuri au fost blocate de Bruxelles, care a înaintat propuneri de eliminare treptată a importurilor de gaze ruseşti până în 2027.

Ultimele discuţii s-au reorientat către acorduri bilaterale între SUA şi Rusia, îndepărtându-se de Uniunea Europeană, care, ca bloc, a fost fermă în sprijinul său pentru Ucraina.

În aceeaşi zi cu summitul din Alaska, Putin a semnat un decret care ar putea permite investitorilor străini, inclusiv Exxon Mobil, să îşi recapete acţiunile în proiectul Sahalin-1.

Acest lucru este condiţionat de luarea de măsuri de către acţionarii străini pentru a sprijini ridicarea sancţiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Exxon s-a retras din Rusia în 2022, după invazia din Ucraina, asumându-şi o depreciere de 4,6 miliarde de dolari.

Acţiunile sale de 30%, deţinute ca operator în proiectul Sahalin-1 din Extremul Orient al Rusiei, au fost confiscate de Kremlin în acel an.

Începând cu 2022, SUA au impus mai multe valuri de sancţiuni asupra proiectului rusesc Arctic GNL 2, blocând accesul spărgătoarelor de gheaţă de care este nevoie pentru a opera în regiunea respectivă pentru cea mai mare parte a anului.

Proiectul este deţinut majoritar de Novatek, care a început să colaboreze cu lobbyiştii din Washington anul trecut pentru a încerca să reconstruiască relaţiile şi să ridice sancţiunile.

Uzina Arctic GNL 2 a reluat procesarea gazelor naturale în aprilie, deşi la un ritm scăzut, a relatat Reuters.

Cinci încărcături din acest proiect au fost plasate în acest an pe petroliere aflate sub sancţiuni.

Un tren de producţie a fost anterior oprit din cauza dificultăţilor de export, date fiind sancţiunile.

Acest proiect urma să aibă trei trenuri de procesare GNL.

Al treilea este în faza de planificare, tehnologia urmând să fie furnizată de China.

Washingtonul încearcă să determine Rusia să cumpere tehnologie americană mai degrabă decât chineză, ca parte a unei strategii mai ample de alienare a Chinei şi de slăbire a relaţiilor dintre Beijing şi Moscova, a declarat una dintre surse.

China şi Rusia au declarat un parteneriat strategic „fără limite” cu câteva zile înainte ca Putin să trimită trupe în Ucraina.

Xi s-a întâlnit cu Putin de peste 40 de ori în ultimul deceniu, iar, în ultimele luni, Putin a descris China drept un aliat.

Etichete: Ucraina, energie, negocieri,

