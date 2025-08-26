Liderul european care s-a împrietenit cu Trump la golf speră ca președintele SUA să-și piardă răbdarea: Atunci va lua măsuri

26-08-2025 | 21:07
Alexander Stubb Donald Trump
Preşedintele finlandez Alexander Stubb l-a îndemnat marţi pe Donald Trump să ia măsuri care să oblige Rusia să se aşeze la masa negocierilor cu Ucraina, exprimându-şi speranţa că răbdarea preşedintelui american faţă de Moscova se va „epuiza”.  

Cristian Anton

Alexander Stubb, care s-a împrietenit cu Donald Trump jucând golf şi care conduce o ţară care are o lungă frontieră cu Rusia, s-a deplasat recent la Washington împreună cu alţi lideri europeni şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a încerca să rezolve conflictul.

„Sper că răbdarea ţărilor occidentale, în special a Statelor Unite, se va epuiza. De fiecare dată când răbdarea preşedintelui Trump s-a epuizat, el a luat măsuri care au permis găsirea unei soluţii”, a declarat preşedintele Finlandei într-o conferinţă de presă.

Trump amenință India cu taxe de 50% pentru că importă petrol rusesc

El a menţionat taxele vamale pe care Statele Unite au declarat că vor să le impună Indiei din această săptămână. „Cel mai recent exemplu sunt taxele vamale impuse Indiei pentru că India cumpără petrol, gaz şi arme ruseşti. Acum, dacă preşedintele Trump ar face acelaşi lucru ţărilor X, Y şi Z, s-ar putea foarte bine să ne întoarcem la masa negocierilor”, a afirmat preşedintele finlandez.

Trei ani de război în Ucraina
Sfârșitul războiul din Ucraina ar permite Rusiei să-și extindă agresiunile în alte părți ale Europei, avertizează Finlanda

Donald Trump leagă în mod regulat problemele de război şi pace de comerţ, iar acum ameninţă că va impune taxe vamale de 50% pentru New Delhi ca represalii pentru achiziţiile continue de petrol rusesc, care, potrivit Washingtonului, contribuie la finanţarea războiului Moscovei în Ucraina.

ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să cumpere timp

