Negocieri secrete SUA–Rusia: acorduri energetice propuse pentru a impulsiona pacea în Ucraina

Oficialii guvernamentali americani şi ruşi au discutat mai multe acorduri energetice în marja negocierilor din această lună pe tema păcii în Ucraina, potrivit a cinci surse familiarizate cu discuţiile citate de Reuters.

Aceste acorduri au fost propuse ca stimulente pentru a încuraja Kremlinul să accepte pacea în Ucraina şi pentru ca Washingtonul să relaxeze sancţiunile împotriva Rusiei, au explicat sursele Reuters.

Oficialii au discutat posibilitatea ca Exxon Mobil să reintre în proiectul rus de petrol şi gaze Sahalin-1, au declarat trei dintre surse.

De asemenea, a fost discutată perspectiva achiziţionării de către Rusia a echipamentelor americane pentru proiectele sale de GNL (gaz lichefiat), cum ar fi Arctic LNG 2, care se află sub sancţiuni occidentale, au declarat patru dintre surse, care au solicitat anonimatul.

O altă idee a fost ca SUA să achiziţioneze nave spărgătoare de gheaţă cu propulsie nucleară de la Rusia, a relatat Reuters pe 15 august.

”Casa Albă dorea cu adevărat să facă senzaţie”

Discuţiile au avut loc în timpul vizitei trimisului special al SUA, Steve Witkoff, la Moscova la începutul acestei luni, când s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin şi cu trimisul său special pentru investiţii, Kirill Dmitriev, au declarat trei dintre surse. De asemenea, ideile au fost discutate şi în cadrul Casei Albe cu preşedintele SUA, Donald Trump, au declarat două dintre surse.

Aceste acorduri au fost menţionate pe scurt şi la summitul din Alaska din 15 august, a declarat una dintre surse.

„Casa Albă dorea cu adevărat să facă senzaţie după summitul din Alaska, anunţând un acord de investiţii important”, a declarat una dintre surse. „Aşa simte Trump că a realizat ceva”, a explicat sursa.

Rusia a fost izolată de majoritatea investiţiilor internaţionale în sectorul energetic şi de încheierea unor acorduri importante, din cauza sancţiunilor impuse în urma invaziei din Ucraina, începute în februarie 2022.

Trump şi echipa sa de securitate naţională continuă să colaboreze cu oficialii ruşi şi ucraineni în vederea unei întâlniri bilaterale pentru a opri uciderile şi a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat un oficial al Casei Albe ca răspuns la întrebările Reuters despre discuţiile economice. Nu este în interesul naţional să se negocieze în continuare aceste probleme în mod public, a punctat oficialul.

Un purtător de cuvânt al lui Kirill Dmitriev a refuzat să comenteze.

De asemenea, Exxon Mobil a refuzat să comenteze, iar Rosneft şi Novatek nu au răspuns la solicitările de comentarii, precizează Reuters.

