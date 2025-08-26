Negocieri secrete SUA–Rusia: acorduri energetice propuse pentru a impulsiona pacea în Ucraina

Stiri externe
26-08-2025 | 18:15
discutii sua rusia
Shutterstock

Oficialii guvernamentali americani şi ruşi au discutat mai multe acorduri energetice în marja negocierilor din această lună pe tema păcii în Ucraina, potrivit a cinci surse familiarizate cu discuţiile citate de Reuters.

autor
Vlad Dobrea

Aceste acorduri au fost propuse ca stimulente pentru a încuraja Kremlinul să accepte pacea în Ucraina şi pentru ca Washingtonul să relaxeze sancţiunile împotriva Rusiei, au explicat sursele Reuters.

Oficialii au discutat posibilitatea ca Exxon Mobil să reintre în proiectul rus de petrol şi gaze Sahalin-1, au declarat trei dintre surse.

De asemenea, a fost discutată perspectiva achiziţionării de către Rusia a echipamentelor americane pentru proiectele sale de GNL (gaz lichefiat), cum ar fi Arctic LNG 2, care se află sub sancţiuni occidentale, au declarat patru dintre surse, care au solicitat anonimatul.

O altă idee a fost ca SUA să achiziţioneze nave spărgătoare de gheaţă cu propulsie nucleară de la Rusia, a relatat Reuters pe 15 august.

Citește și
elevi bulgaria
Cum își reformează Bulgaria învățământul. ”Mai puțin formalism, mai multe cunoștințe”

”Casa Albă dorea cu adevărat să facă senzaţie”

 

Discuţiile au avut loc în timpul vizitei trimisului special al SUA, Steve Witkoff, la Moscova la începutul acestei luni, când s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin şi cu trimisul său special pentru investiţii, Kirill Dmitriev, au declarat trei dintre surse. De asemenea, ideile au fost discutate şi în cadrul Casei Albe cu preşedintele SUA, Donald Trump, au declarat două dintre surse.

Aceste acorduri au fost menţionate pe scurt şi la summitul din Alaska din 15 august, a declarat una dintre surse.

„Casa Albă dorea cu adevărat să facă senzaţie după summitul din Alaska, anunţând un acord de investiţii important”, a declarat una dintre surse. „Aşa simte Trump că a realizat ceva”, a explicat sursa.

Rusia a fost izolată de majoritatea investiţiilor internaţionale în sectorul energetic şi de încheierea unor acorduri importante, din cauza sancţiunilor impuse în urma invaziei din Ucraina, începute în februarie 2022.

Trump şi echipa sa de securitate naţională continuă să colaboreze cu oficialii ruşi şi ucraineni în vederea unei întâlniri bilaterale pentru a opri uciderile şi a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat un oficial al Casei Albe ca răspuns la întrebările Reuters despre discuţiile economice. Nu este în interesul naţional să se negocieze în continuare aceste probleme în mod public, a punctat oficialul.

Un purtător de cuvânt al lui Kirill Dmitriev a refuzat să comenteze.

De asemenea, Exxon Mobil a refuzat să comenteze, iar Rosneft şi Novatek nu au răspuns la solicitările de comentarii, precizează Reuters.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, SUA, energie, acord, pace,

Dată publicare: 26-08-2025 17:54

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
Citește și...
Cum își reformează Bulgaria învățământul. ”Mai puțin formalism, mai multe cunoștințe”
Stiri externe
Cum își reformează Bulgaria învățământul. ”Mai puțin formalism, mai multe cunoștințe”

Bulgaria anunță o reformă majoră în educație, care prevede măsuri de la interzicerea telefoanelor în școli, până la axarea pe abilitățile practice ale copiilor și salarii mai mari pentru angajații din provincie.

Campania din Londra împotriva muzicii date tare în transportul public: un model necesar și pentru București
Stiri externe
Campania din Londra împotriva muzicii date tare în transportul public: un model necesar și pentru București

Ți s-a întâmplat vreodată să stai într-un tren sau într-un autobuz și, deși ai căști în urechi, propria ta muzică sau podcast să fie acoperite de cineva care redă un videoclip cu sunetul la maximum?

Ungaria se militarizează. Guvernul organizează tabere
Stiri externe
Ungaria se militarizează. Guvernul organizează tabere "patriotice" de apărare, în care copiii sunt învățați să tragă cu arma

Armata și Guvernul Ungariei organizează zeci de tabere de apărare, iar mii de copii sunt învățați de mici să tragă cu arma și să practice sporturi de luptă, informează presa de stat de la Budapesta.  

Recomandări
Surse: Președintele Nicușor Dan a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, care aveau o ședință a coaliției de guvernare
Stiri Politice
Surse: Președintele Nicușor Dan a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, care aveau o ședință a coaliției de guvernare

Președintele Nicușor Dan a participat, marți, la o discuție cu premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu chiar când avea loc o ședință a coaliției de guvernare. 

Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”
Stiri Justitie
Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că nu trebuie să se ajungă la un război între puterile statului, după ce judecătorii și procurorii au început să anunțe suspendarea activității din cauza proiectului de reformă în justiție promovat de Guvern.

Răsturnare de situație. Surse: Una dintre cele mai importante prevederi din Pachetul 2 de măsuri a fost scoasă pe furiș
Stiri Politice
Răsturnare de situație. Surse: Una dintre cele mai importante prevederi din Pachetul 2 de măsuri a fost scoasă pe furiș

Prevederea privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat a fost scoasă din Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, în urma discuţiilor din coaliţie, afirmă surse politice citate de News.ro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 August 2025

47:43

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59