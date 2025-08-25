Trump a anunțat ce vor păți cei care ard sau profanează drapelul SUA. Distrugerea acestuia era permisă prin Constituție

25-08-2025 | 22:38
donald trump
Preşedintele american Donald Trump a semnat luni un ordin executiv prin care îi cere procurorului general al SUA să-i urmărească penal pe cei care ard sau profanează în vreun fel drapelul american, relatează Reuters.

 

Cristian Anton

"Dacă arzi un steag, primeşti un an de închisoare, fără ieşiri anticipate, nimic", a spus Trump în timp ce semna ordinul în Biroul Oval.

Ordinul îi cere procurorului general să "urmărească penal cu fermitate" persoanele care încalcă legile privind profanarea drapelului şi să intenteze procese pentru a clarifica domeniul de aplicare al Primului Amendament în ceea ce priveşte această problemă.

De asemenea, ordinul dispune ca procurorul general să trimită cazurile de profanare a drapelului autorităţilor statale sau locale şi cere administraţiei să interzică şi să anuleze vizele, permisele de şedere şi procedurile de naturalizare pentru cei care profanează drapelul.

Distrugerea steagului era permisă prin Primul Amendament din Constituția SUA

"Drapelul american este un simbol special în viaţa noastră naţională, care ar trebui să unească şi să îi reprezinte pe toţi americanii, indiferent de origine şi stil de viaţă", se arată în ordin. "Profanarea lui este ofensatoare şi provocatoare într-un mod unic. Este o declaraţie de dispreţ, ostilitate şi violenţă împotriva naţiunii noastre", se adaugă în ordin.

Administraţia Trump a precizat în ordin că hotărârile Curţii Supreme privind Primul Amendament nu au protejat acţiuni precum profanarea drapelului american, care ar putea să incite la "acţiuni ilegale iminente" sau acţiuni care echivalează cu "îndemnuri la luptă".

Curtea Supremă a SUA a decis în 1989 că arderea sau distrugerea în alt mod a drapelului ţării este protejată ca drept la liberă exprimare.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, inchisoare, donald trump, profanare, steag, ordin,

Dată publicare: 25-08-2025 22:38

