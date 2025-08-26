Zelenski caută sprijin american pentru negocieri. Lavrov: Ucraina trebuie să rămână neutră și fără arme nucleare

Volodimir Zelenski a anunțat noi discuții cu emisarul american Keith Kellogg privind posibile negocieri de pace cu Rusia. La rândul său, Donald Trump a anunțat că a vorbit din nou cu Vladimir Putin, dar nu a dat detalii.

Liderul american a recunoscut că nu este ușor să pună capăt războiului și are dificultăți în organizarea unui summit între cei doi președinți pentru că Putin nu îl place pe Zelenski.

Din Biroul Oval, Donald Trump a oferit noi detalii despre războiul din Ucraina.

Reporter: „Ați mai vorbit cu Putin de luna trecută?”

Donald Trump: „Da, am mai vorbit.”

Reporter: „Despre ce ați vorbit, dacă ne puteți spune?”

Donald Trump: „Toate conversațiile pe care le am cu Putin sunt bune, dar, din păcate, în ziua următoare o bombă este lansată asupra Kievului sau în altă parte și asta mă înfurie apoi.”

Tonul președintelui american a fost tăios și față de liderul ucrainean.

Donald Trump: „Zelenski este cel mai bun vânzător pe care l-am întâlnit, pentru că a venit la noi în țară și a plecat cu 50 de miliarde de dolari de fiecare dată. Odată chiar a obținut 100 de miliarde de dolari.”

Reporter: „De ce credeți că președintele Putin e reticent să se întâlnească cu președintele Zelenski?”

Trump: „Pentru că nu îl place. Am crezut că războiul dintre Rusia și Ucraina va fi ușor de oprit, dar se dovedește a fi, de fapt, un conflict al orgoliilor.”

„Putin și Zelenski ar trebui să se întâlnească. În caz contrar, ar putea exista consecințe. Voi interveni peste o săptămână sau două”, a mai transmis Donald Trump în timpul conferinței de presă de la Casa Albă, fără a da mai multe amănunte.

Donald Trump: „Nu-i vom mai da niciun ban Ucrainei. Europa le va da (ucrainenilor) garanții de securitate semnificative pentru că sunt acolo, aproape. Noi (n.r. americanii) ne vom implica doar ca să-i sprijinim.”

Între timp, emisarul său a făcut o nouă vizită la Kiev.

Volodimir Zelenski: „Azi am o întâlnire cu emisarul Kellogg pentru a continua discuțiile privind pregătirea unor eventuale întâlniri cu partea rusă. Până la sfârșitul săptămânii va avea loc o întâlnire între delegațiile ucrainene și americane.”

Condițiile în care Rusia își dorește pace în Ucraina

Serghei Lavrov a prezentat condițiile Moscovei pentru pace în Ucraina.

Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei: „Crearea unui grup de garanți. Acest grup să includă membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU: Rusia, SUA, China, Marea Britanie și Franța, plus că au menționat Germania, Turcia și orice altă țară care ar fi interesată să se alăture acestui grup de garanți. Acești garanți ar urma să garanteze securitatea Ucrainei, care trebuie să fie neutră, să nu fie aliniată vreunui bloc militar și să nu aibă arme nucleare.”

Între timp, ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmîhal, a anunțat, după o întâlnire la Kiev cu omologul său român, Ionuț Moșteanu, că Bucureștiul va transfera în curând un nou pachet de ajutor militar – cel de-al 23-lea trimis până acum de la începutul războiului. Totodată, oficialul ucrainean a transmis că România și Kievul vor colabora în materie de apărare antiaeriană.

