Trump a explicat în trei cuvinte de ce Putin nu vrea să se întâlnească cu Zelenski

Stiri externe
26-08-2025 | 10:13
Donald Trump
Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că nu a discutat despre garanţii specifice de securitate pentru Ucraina, după încheierea războiului, dar a reafirmat angajamentul SUA de a sprijini acest stat, relatează Reuters.

autor
Claudia Alionescu

Potenţialele garanţii de securitate pentru Ucraina reprezintă un obstacol major în încheierea războiului Rusiei în Ucraina.

Trump a mai spus că, în cadrul întâlnirii din 15 august cu liderul rus Vladimir Putin în Alaska, cei doi lideri au discutat despre limitarea dimensiunii arsenalului nuclear masiv al ţărilor lor odată ce criza din Ucraina va fi rezolvată.

Am dori să denuclearizăm. Este prea multă putere şi am discutat şi despre asta. Este o parte a problemei, dar trebuie să punem capăt războiului”, a declarat Trump reporterilor adunaţi în Biroul Oval.

Întrebat de ce Putin pare reticent să se aşeze la masa negocierilor cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a răspunsPentru că „nu îl place”.

După summiturile separate cu liderul rus Vladimir Putin şi, ulterior, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni, Donald Trump i-a cerut secretarului de stat american Marco Rubio să conducă discuţiile referitoare la acordarea de garanţii de securitate pentru Ucraina.

Luni, acesta a avut o serie de convorbiri cu omologi din Europa.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, donald trump,

Dată publicare: 26-08-2025 10:12

