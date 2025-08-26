Escaladare în Caraibe: Trump consolidează prezența militară lângă Venezuela, în lupta contra traficului de droguri

26-08-2025 | 21:40
portavion

Preşedintele american Donald Trump a decis să desfăşoare două nave de război suplimentare în regiunea Caraibelor, invocând motivul luptei împotriva traficului internaţional de droguri, la o săptămână după ce a trimis trei nave în largul Venezuelei. 

Vlad Dobrea

Crucişătorul lansator de rachete USS Lake Erie şi submarinul de atac cu propulsie nucleară USS Newport News urmează să sosească în această zonă caraibiană uriaşă, declară AFP această suirsă care a cerut protecţia anonimatului.

Miercuri, alt oficial anunţa desfăşurarea în largul coastelor Venezuelei a trei distrugătoare lansatoare de rachete de clasa Arleigh Burke.

Washingtonul şi Caracasul sunt ”la cuţite” de ani de zile.

Locatarul Casei Albe îşi creşte presiunile asupra omologului său venezuelean Nicolás Maduro.

Statele Unite nu au recunoscut, în tmimpul lui Joe Biden, realegerea contestată, în iulie 2024, a lui Nicolas Maduro.

Administraia Trump a dublat la începutul lui august - la 50 de milioane de dolari - o reompensă oferită în schimbul oricărui element care să permită arestarea lui Nicolás Maduro.

Ea îl acuză pe preşedintele venezuelei de faptul că conduce un ”cartel narcoterorist”.

Presa americană scrie că Pentagonul se pregăteşte să trimită aproximativ 4.000 de puşcaşi marini în Caraibe, în apropierea coastelor Venezuelei.

Oficiali venezuleni de rang înalt dau la rândul lor asigurări că Venezuela se va apăra de ”agresorul” american.

Nicolas Maduro a anunţat că a activat ”un plan special, cu peste 4,5 milioane de miliţieni”.

El denunţă o tentativă de ”schimbare a regimului, de atac terorist militar”.

Dată publicare: 26-08-2025 21:40

