Trump, președintele corporațiilor americane: cum influențează liderul SUA, prin forță, deciziile companiilor private

26-08-2025 | 16:46
trump
La multele roluri ale președintelui Trump, oficiale și autoasumate, se adaugă unul nou pe listă: președintele tuturor consiliilor de administrație, scrie Axios.

Vlad Dobrea

Președintele SUA și-a asumat o quasi-autoritate de a orchestra modul în care funcționează sectorul privat, atât la nivel general, cât și până la detaliile legate de managementul și proprietatea unor companii individuale.

Cei care înțeleg strategia lui spun că nu e deloc arbitrară — există un calcul care sparge tiparele, centrat pe securitatea națională și competitivitatea americană, scrie sursa citată.

Directorul Consiliului Național Economic din SUA, Kevin Hassett, a declarat luni dimineață la CNBC că noua participație a guvernului în Intel a fost un „avans” pentru crearea unui fond suveran, adăugând că este „absolut corect” ca Trump să urmărească mai multe astfel de investiții.

  • Trump le-a spus reporterilor ieri: „Vreau să obțin cât mai mult posibil.” Ulterior a adăugat: „Sper să am multe alte cazuri ca acesta.”
  • Cu alte cuvinte, dacă ești o companie privată, s-ar putea ca în curând să fii invitat să vinzi o parte din afacerea ta guvernului, chiar cu prețul diluării acționarilor existenți, mai relatează Axios.

Există multe alte exemple din acest an în care Trump le-a spus companiilor cum să își facă afacerile:

Companiilor de cipuri care doreau să facă afaceri în China li s-a cerut să cedeze 15% din venituri pentru a obține licențe de export.

Apple a fost presată să angajeze încă 100 de miliarde de dolari în investiții pentru a evita tarife uriașe pentru faptul că nu produce telefoanele în SUA.

U.S. Steel a trebuit să cedeze o „acțiune de aur” controlului personal al lui Trump pentru a inversa respingerea vânzării către Nippon Steel.

Firmelor de avocatură li s-a cerut să ofere servicii gratuite guvernului pentru a evita urmărirea lor în legătură cu activitățile din trecut.

Nu e vorba doar de industria privată — și afacerile din sport și divertisment sunt împinse de la spate.

Trump a amenințat că va bloca noul stadion al echipei Washington Commanders dacă echipa nu își schimbă numele înapoi în Redskins.

A cerut ca Hall of Fame-ul de Baseball să îi includă pe Pete Rose și, mai recent, pe Roger Clemens.

ABC și NBC sunt amenințate acum cu pierderea licențelor locale de difuzare pentru că lui Trump nu îi place cum relatează despre el.

Sursa: Axios

O femeie din China rămasă blocată timp de 30 de ore într-o cameră încuiată a fost salvată după ce a aruncat pe fereastră o pernă pe care scrisese cu propriul sânge un mesaj în care solicita ajutor, au anunţat autorităţile locale.

