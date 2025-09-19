”Trump e incredibil de frumos, cu părul perfect”. Reacții în SUA la amenințarea retragerii licenței posturilor care-l critică

Comedianții competitori ai lui Jimmy Kimmel au făcut front comun în apărarea acestuia, după eliminarea emisiunii sale în urma unor comentarii. Reacția lor vine după ce Donald Trump a amenințat cu retragerea licenței pentru posturile care îl critică.

Eliminarea programului prezentat de comediantul Jimmy Kimmel din cauza unui comentariu făcut de acesta despre asasinarea activistului ultraconservator american Charlie Kirk a unit competiţia sa de până acum, care a ieşit public în apărarea sa şi a subliniat, în cuvintele lui Stephen Colbert, că "toţi suntem Kimmel", informează vineri EFE.

"În această seară suntem toţi Jimmy Kimmel", a spus Colbert în deschiderea emisiunii sale The Late Show. Ceea ce s-a întâmplat reprezintă o "cenzură flagrantă", a adăugat el.

"În faţa unei autocraţii nu poţi ceda niciun centimetru. Dacă ABC crede că acest lucru va mulţumi regimul, sunt naivi din păcate", a subliniat prezentatorul al cărui program va înceta să fie difuzat în mai 2026, după o decizie pe care reţeaua CBS a justificat-o din motive pur financiare şi pe care preşedintele Donald Trump a celebrat-o.

Jon Stewart, care de obicei prezintă The Daily Show doar în zilele de luni, a apărut pe post joi în mod extraordinar pentru a prezenta un "Late Night" "complet reînnoit şi aprobat de guvern".

A făcut-o într-un studio aurit, imitând Biroul Oval al Casei Albe, pe care preşedintele Donald Trump l-a împodobit cu ornamente şi decoraţiuni fastuoase încă de la începutul celui de-al doilea mandat, în ianuarie.

Seth Meyers: ”Tot ce am spus negativ despre Trump sunt deepfakes”

Aparent nervos, Stewart a făcut o analiză adulatoare şi slugarnică a vizitei pe care liderul republican a efectuat-o săptămâna aceasta în Regatul Unit şi a abordat, de asemenea, dezbaterea generată în jurul libertăţii de exprimare.

"Unii detractori ar putea argumenta că preocupările acestei administraţii cu privire la libertatea de exprimare nu sunt altceva decât o manevră cinică, o înşelăciune fragilă, o cortină de fum pentru a ascunde o concentrare de putere fără precedent şi o intimidare unitară; lipsită de principii şi cu o opoziţie rece faţă de orice experiment de guvernare într-o republică constituţională", a spus Stewart. "Unii oameni ar spune asta. Eu nu, desigur... Mie mi se pare fantastic", a adăugat el.

Seth Meyers, la rândul său, a avertizat că Statele Unite se află într-un moment crucial al democraţiei sale, care necesită ca toată lumea să se unească în apărarea ei.

"Mă trezesc în fiecare zi mulţumind că trăiesc într-o ţară care, cel puţin, spune că apreciază libertatea de exprimare şi vom continua să ne facem programul aşa cum l-am făcut întotdeauna: cu entuziasm şi integritate", a subliniat el în emisiunea sa Late Night with Seth Meyers.

Totuşi, tonul comic nu a lipsit din emisiune. "Dacă m-aţi văzut vreodată spunând ceva negativ despre el (Trump), asta a fost doar inteligenţă artificială. Mi se spune că există câteva videoclipuri cu mine pe internet făcând glume despre asta acum câţiva ani. Evident, sunt 'deepfakes'", a glumit Meyers.

Jimmy Fallon: Trump este incredibil de frumos și cu un păr perfect

Jimmy Fallon s-a concentrat, de asemenea, pe ameninţările care planează asupra tuturor. "Ca să fiu sincer, nu ştiu ce se întâmplă. Nimeni nu ştie, dar ştiu că Jimmy Kimmel este un tip decent, amuzant şi îndrăgit şi sper că se va întoarce", a spus Fallon.

”Multe persoane sunt îngrijorate că nu vom continua să spunem ceea ce vrem să spunem sau că vom fi cenzuraţi, dar voi acoperi călătoria preşedintelui în Regatul Unit, aşa cum aş face în mod normal", a subliniat el, apoi făcând o lectură plină de laude despre acea deplasare, asigurând un Trump "incredibil de frumos" şi "cu un păr perfect".

În călătoria de întoarcere din vizita de stat în Marea Britanie, preşedintele Donald Trump a ameninţat că va retrage licenţa de emisiei canalelor care îl critică, asigurând că atunci când li se acordă licenţă, nu sunt autorizate să îl critice.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













