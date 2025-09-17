Ieșire nervoasă a lui Trump când a fost întrebat cu cât s-a îmbogățit la Casa Albă. Ce a răspuns liderul lumii democratice

Stiri externe
17-09-2025 | 07:03
donald trump
IMAGO

Donald Trump a acuzat un jurnalist australian că dăunează Australiei, după ce l-a întrebat cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Casa Albă, transmite BBC.

 

autor
Cristian Anton

Preşedintele SUA a fost întrebat de John Lyons de la Australian Broadcasting Corporation (ABC) cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Casa Albă în ianuarie.

”Nu ştiu”, a răspuns Trump, spunând că copiii săi se ocupă de afacerile familiei.

”În opinia mea, în acest moment prejudiciaţi foarte mult Australia, iar ei vor să se înţeleagă bine cu mine”, a adăugat Trump.

Trump a spus că se va întâlni ”foarte curând” cu prim-ministrul australian Anthony Albanese, adăugând: ”O să-i spun despre dumneavoastră. Aţi dat un ton foarte prost”.

Când Lyons a încercat să pună o altă întrebare, Trump şi-a dus degetul arătător la buze înainte de a spune ”linişte” şi s-a îndepărtat pentru a vorbi cu un alt jurnalist.

De luni de zile, Albanese încearcă să obţină o întâlnire cu preşedintele SUA, după ce discuţiile dintre cei doi au fost anulate în ultimul moment, când Trump a părăsit summitul G20 din iunie mai devreme decât se aştepta, pentru a se ocupa de războiul din Orientul Mijlociu.

Albanese, care va fi în SUA pentru Adunarea Generală a ONU săptămâna viitoare, a declarat luni la radio ABC că el şi Trump ”se vor întâlni la New York”.

”El organizează o recepţie marţi seara, săptămâna viitoare. De asemenea, ne vom întâlni la diverse forumuri care vor avea loc de acum până la sfârşitul anului”, a precizat premierul australian.

Relații tensionate între Australia și SUA

În ultimele luni, relaţiile dintre SUA şi Australia au devenit tensionate după ce administraţia Trump a anunţat o revizuire a acordului Aukus, un important acord privind submarinele în valoare de 239 miliarde de dolari, între SUA, Marea Britanie şi Australia, semnat în 2021.

În aprilie, Australia a fost, de asemenea, lovită de o taxă de cel puţin 10% aplicată tuturor exporturilor către SUA, ceea ce Albanese a calificat drept ”un gest nedemn de un prieten”.

Lyons a declarat, după răspunsul laconic al lui Trump, că este ”o idee absurdă” să crezi că punerea politicos a unor întrebări legitime ar putea afecta relaţiile dintre aliaţii de lungă durată.

”Pentru mine, a fost un lucru perfect normal să pun întrebări care nu cred că erau provocatoare”, a declarat el pentru ABC, adăugând că întrebările sale erau corecte, bazate pe cercetări şi nu au fost puse într-un mod abuziv.

ABC a declarat că întrebările sale făceau parte dintr-o anchetă a programului Four Corners, care investiga afacerile lui Trump de la revenirea sa la putere.

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, amenintare, reactie, afaceri, intrebare, bogat, nervos,

Dată publicare: 17-09-2025 07:03

