Administrația Trump nu mai recomandă vaccinul împotriva bolilor copilăriei, urmează cel contra hepatitei

Stiri externe
19-09-2025 | 13:08
injectie vaccin copil
Shutterstock

Administrația Trump nu mai recomandă vaccinarea copiilor împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei și varicelei, urmând ca în curând să facă același lucru și în privința vaccinului contra hepatitei B.

autor
Cristian Anton

Experţii numiţi de secretarul american pentru Sănătate din administraţia preşedintelui Donald Trump au votat joi pentru modificarea recomandărilor de vaccinare împotriva rujeolei, contrar avizului unor oameni de ştiinţă şi medici, într-un context marcat de temeri legate de viitoare modificări, informează AFP.

Rezultatul acestui vot, care a avut loc într-un context extrem de politizat, a fost urmărit cu o deosebită atenţie, grupul de experţi fiind recent reorganizat de secretarul american pentru Sănătate, Robert Kennedy Jr., un sceptic în privinţa vaccinurilor.

Invocând riscul de efecte secundare, deşi acestea sunt minime şi fără gravitate, asociate vaccinului combinat împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei şi varicelei (RORV), noul Comitet consultativ privind practicile de vaccinare (ACIP) din cadrul Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite a decis să nu mai recomande vaccinarea copiilor cu vârste sub patru ani.

"Este o nouă strategie menită să sperie părinţii", a declarat în faţa jurnaliştilor Sean O'Leary, un specialist în boli infecţioase şi pediatrie.

Vaccinarea copiilor din această categorie de vârstă împotriva acestor boli va fi de acum înainte privilegiată prin două vaccinări separate: o injecţie împotriva primelor trei boli (vaccinul ROR) şi una împotriva varicelei.

Mai mulţi specialişti au avertizat însă împotriva unei astfel de măsuri care, în opinia lor, ar semăna inutil îndoieli şi ar complica accesul la aceste vaccinuri.

"Acuzaţii false"

"Orice schimbare ar trebui să consolideze, nu să slăbească sistemul care garantează sănătatea copiilor noştri", a declarat Syra Madad, un medic epidemiolog.

Cu atât mai mult cu cât ratele de vaccinare din SUA sunt în scădere după pandemia de COVID-19, ceea ce a dus la temeri legate de o revenire în forţă a bolilor contagioase mortale, precum rujeola. Aceasta a provocat deja trei decese în 2025 în ţară, o situaţie fără precedent în ultimii 30 de ani.

Modificarea adoptată joi ar putea fi urmată şi de altele: acelaşi comitet a analizat totodată vaccinarea nou-născuţilor împotriva hepatitei B şi intenţionează să examineze vineri vaccinurile împotriva COVID-19.

Alte vaccinuri, în special pentru femeile însărcinate, vor fi reexaminate ulterior, a anunţat Martin Kulldorff, biostatisticianul care conduce grupul de experţi. El a deschis şedinţa de joi într-o tonalitate defensivă, dând asigurări că acest comitet este "pro-vaccinare", contrar unor "afirmaţii false" din presa americană.

"Atunci când există opinii ştiinţifice divergente, aveţi încredere doar în oamenii de ştiinţă care sunt dispuşi să dialogheze şi să dezbată public", a declarat el.

Această declaraţie l-a înfuriat pe Wilbur Chen, un specialist în boli infecţioase: "Ei nu au intenţia de a dezbate pe baza unei ştiinţe solide. Ei nu fac altceva decât să repete informaţii eronate şi falsificate".

"Îndoieli nejustificate"

În cadrul reuniunii de joi, mai mulţi specialişti au prezentat pe rând date şi opinii cu privire la vaccinurile examinate, unii dintre ei insistând să nu se modifice recomandările actuale.

"Vă bazaţi pe date foarte limitate şi oferiţi o imagine falsă a modului în care vaccinurile funcţionează", a declarat Jason Goldman, un reprezentant al unei asociaţii de medici.

Cody Meissner, profesor de pediatrie la Dartmouth College şi singura voce disidentă din comitet, şi-a exprimat la rândul său reticenţa, în special cu privire la o modificare referitoare la vaccinul împotriva hepatitei B, care urmează să fie votată vineri.

"Acest vaccin este absolut sigur" şi, procedând astfel, "vom crea noi îndoieli nejustificate în minţile oamenilor", a avertizat el.

Recomandările formulate de acest comitet dictează, în special, acoperirea sau nu a costurilor vaccinurilor de către anumite asigurări medicale şi programe de vaccinare. Este vorba despre un detaliu foarte important într-o ţară în care preţul unui singur vaccin poate ajunge la câteva sute de dolari.

În acest context tensionat, Academia Americană de Pediatrie (AAP) şi mai multe state federale americane conduse de opoziţia democrată au decis recent să publice propriile recomandări privind vaccinarea, considerând că cele emise de comitetul ACIP nu mai pot fi considerate fiabile.

La sfârşitul lunii iunie, comitetul ACIP, recent reorganizat, stârnise deja critici puternice prin promovarea unor teze antivacciniste. 

Sursa: Agerpres

Etichete: copii, donald trump, hepatita, vaccinare, rujeola, rubeola,

Dată publicare: 19-09-2025 13:08

Trei state vestice din SUA formează o alianță sanitară. Își fac propriile reguli de vaccinare, contra politicii Trump

California și alte două state vestice din SUA au anunțat miercuri o „alianță sanitară” pentru a-și stabili propriile recomandări privind vaccinarea, ca reacție la eforturile administrației Trump de a schimba politica vaccinală națională.

Robert F. Kennedy Jr. anunță că Departamentul Sănătății din SUA va opri dezvoltarea vaccinurilor ARNm

Departamentul Sănătății din SUA, condus de Robert F. Kennedy Jr., a anunțat marți că oprește dezvoltarea vaccinurilor ARNm în cadrul unității sale de cercetare biomedicală, transmite Reuters.

Șeful conspiraționist al Sănătății din SUA elimină un compus din vaccinuri. Se aduce ca argument un studiu care nu există

Șeful conspiraționist al Sănătății din SUA, Robert Kennedy Jr, a ordonat eliminarea unui compus dintr-o serie de vaccinuri, la cererea antivacciniștilor. În argumentația folosită s-a invocat un studiu care nu există în realitate.

 

Kennedy Jr urmează să anunţe interzicerea în SUA a coloranţilor alimentari artificiali din cereale, gustări şi băuturi

Secretarul pentru sănătate Robert F Kennedy Jr urmează să anunţe interzicerea anumitor coloranţi alimentari artificiali în SUA, potrivit unui comunicat al Agenţiei de Sănătate, relatează BBC.

NYT: Candidatul independent la președinția SUA RFK Jr. spune că un vierme „i-a intrat în creier și i-a mâncat o parte din el”

Candidatul independent la președinția SUA, Robert F. Kennedy Jr., s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate în ultimii ani, inclusiv o anomalie despre care spunea că a fost cauzată de un vierme care i-a intrat în creier scrie The New York Times .

Directorul Companiei de Apă Braşov, reţinut de DNA pentru cumpărare de influenţă şi dare de mită

Directorul interimar al Companiei de Apă Braşov, Liviu Cocoş, a fost reţinut de DNA pentru cumpărare de influenţă şi dare de mită.

Reuters: Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia

Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât era planificat, ca parte a celui de-al 19 pachet de sancţiuni contra Moscovei, au declarat vineri pentru

Șefii companiei de stat Romgaz amenință că se alege praful de România dacă Guvernul le taie și lor salariile | DOCUMENT

Conducerea companiei de stat Romgaz transmite Guvernului că micșorarea salariilor sale va duce la plecarea șefilor și pierderea credibilității companiei, iar în final pune în pericol exploatarea Neptun Deep și securitatea energetică a României.

 

