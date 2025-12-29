Ce au răspuns maghiarii la întrebarea dacă Ungaria va mai exista și peste 1.000 de ani

Aproape trei sferturi dintre maghiarii chestionați într-un sondaj plătit de Guvernul Viktor Orban s-au arătat convinși că Ungaria va exista ca țară și peste 1.000 de ani. Chestionarul promovează agresiv ideea suveranității, politica oficială a Budapestei.

 

Cristian Anton

Aproximativ trei sferturi dintre maghiari (72%) sunt de părere că Ungaria trebuie să lupte întotdeauna mai mult pentru a-şi asigura dăinuirea decât ţările occidentale, iar cu toate acestea 74% dintre cei chestionaţi consideră că ţara va exista probabil şi peste 1.000 de ani, scrie Hirado.

Agenția de presă a televiziunii publice maghiare prezintă rezultatele unui așa-zis sondaj realizat la comanda Institutului de Cercetare pentru Protecţia Suveranităţii – structură guvernamentală înființată de Viktor Orban.

Astfel, păstrarea suveranităţii este garanţia dăinuirii naţiunii maghiare, iar interesele Ungariei au prioritate faţă de interesele străine şi promovarea interesului naţional îşi are locul în Uniunea Europeană chiar şi atunci când aceasta generează conflicte.

Populaţia este convinsă că în locul urmării tendinţelor progresiste dictate din exterior, Ungaria trebuie să îşi urmeze propriul drum, iar condiţia prealabilă a acestui demers este păstrarea spaţiului suveran de acţiune al ţării – se arată în comunicat.

Întrebări cu răspuns implicit în sondajul comandat de Viktor Orban

Potrivit cercetării comandate de Viktor Orban, în pofida încercărilor de presiune politică finanţate din străinătate, care promovează prioritatea intereselor străine, societatea formulează aşteptarea ca şi pe viitor guvernarea să fie orientată în primul rând de interesele naţionale: pentru marea majoritate a respondenţilor (81%) interesele Ungariei sunt mai importante decât considerentele altor ţări, iar 81% consideră că Ungaria trebuie să reprezinte interesele maghiarilor în Uniunea Europeană chiar şi atunci când acest lucru generează conflicte.

Atitudinea fermă pro-suveranitate a maghiarilor şi angajamentul faţă de independenţa naţională sunt reflectate şi de faptul că majoritatea covârşitoare defineşte drept obligaţie a politicienilor maghiari apărarea independenţei naţionale (82%) şi consideră că, pentru a dăinui, Ungaria trebuie să îşi urmeze propriul drum, în loc să îi urmeze pe alţii (70%).

