Barack Obama denunță suspendarea lui Jimmy Kimmel. „Un nivel nou și periculos”

Barack Obama a criticat companiile media pentru că au cedat plângerilor administrației Trump prin suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel și prin adoptarea culturii anulării pe care odinioară o denunțau.

Obama a declarat joi că decizia privind suspendarea emisiunii lui Kimmel face parte dintr-un atac alarmant asupra Primului Amendament, în urma uciderii activistului republican Charlie Kirk. „După ani de plângeri despre cultura anulării, actuala administrație a dus-o la un nivel nou și periculos, amenințând în mod repetat cu acțiuni de reglementare împotriva companiilor media dacă acestea nu reduc la tăcere sau nu concediază jurnaliști și comentatori care nu îi sunt pe plac,” a scris Obama pe X.

Obama nu comentează de obicei știrile cotidiene. Postarea sa pe rețelele sociale a venit la doar câteva zile după ce a transmis un mesaj ferm despre Kirk la un forum din Erie, Pennsylvania, spunând că uciderea fondatorului Turning Point USA ar trebui condamnată, dar că americanii ar trebui să fie liberi să critice opiniile acestuia.

Mesajul pe rețelele sociale a apărut la câteva ore după ce Disney a anunțat suspendarea lui Kimmel.

„Aceasta este exact genul de constrângere guvernamentală pe care Primul Amendament a fost conceput să o prevină — iar companiile media trebuie să înceapă să reziste în loc să cedeze,” a scris Obama, făcând trimitere la un articol din New York Times care detalia concedierea lui Karen Attiah de la Washington Post, o editorialistă care a spus că a fost dată afară din cauza activității sale pe rețelele sociale după uciderea lui Kirk.

Kimmel a fost criticat de oficialii de la Casa Albă pentru comentariile pe care le-a făcut în timpul emisiunii de luni seara, comentarii care păreau să asocieze presupusul ucigaș al lui Kirk cu mișcarea MAGA.

Democrații au criticat suspendarea comediantului, care a venit după ce președintele Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), Brendan Carr, a amenințat cu consecințe dacă rețeaua nu lua măsuri împotriva lui Kimmel, într-un podcast de miercuri alături de comentatorul conservator Benny Johnson.

„Putem face asta pe calea ușoară sau pe cea grea,” i-a spus Carr lui Johnson, amenințând cu „muncă suplimentară pentru FCC.” Democrați de marcă, inclusiv liderul minorității din Senat Chuck Schumer și liderul minorității din Camera Reprezentanților Hakeem Jeffries, cer acum demisia șefului FCC.

FCC nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii legate de declarațiile lui Obama. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, a declarat pentru POLITICO că ideea unei intervenții guvernamentale în libertatea de exprimare nu a avut legătură cu suspendarea lui Kimmel, ci aceasta a fost rezultatul unei decizii a unei companii private.

„Jimmy Kimmel, ratatul cu audiențe scăzute, este liber să debiteze ce glume proaste dorește, dar o companie privată nu are nicio obligație să îi ofere o platformă pentru a face asta,” a spus ea într-o declarație.

Critici la adresa administrației actuale

La evenimentul din Pennsylvania de marți, Obama însuși a deplâns pierderea fondatorului Turning Point USA, subliniind însă că nu este de acord cu multe dintre lucrurile pentru care Kirk a luptat. Și a acuzat actuala administrație pentru starea sumbră a discursului politic din America.

„Când îl aud nu doar pe actualul președinte, ci și pe consilierii săi, care au un istoric de a-i numi pe adversarii politici dăunători, dușmani ce trebuie vizați, asta vorbește despre o problemă mai amplă pe care o avem în prezent,” a spus Obama.

