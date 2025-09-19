O statuie aurie cu Trump de aproape 4 metri, ținând în mână un Bitcoin, a apărut în fața Capitoliului. Ce semnifică

19-09-2025 | 12:17
statuie trump
O statuie aurie de 3,6 metri a președintelui Donald Trump, ținând în mână un Bitcoin, a fost instalată în fața Capitoliului SUA, coincizând cu decizia de politică monetară a Rezervei Federale.

Aura Trif

Fed-ul a anunțat că a redus rata dobânzii de referință cu un sfert de punct procentual, marcând prima scădere din decembrie 2024. Această reducere aduce rata pe termen scurt la aproximativ 4,1%, de la 4,3%, scrie Fox 45 News.

Banca centrală a dezvăluit, de asemenea, planuri pentru încă două reduceri ale dobânzii în acest an. Totuși, pentru 2026 este anticipată doar o singură reducere, ceea ce ar putea dezamăgi Wall Street, care se aștepta la cinci scăderi până anul viitor.

Lucrarea temporară, amplasată pe strada 3 între orele 9:00 și 16:00, a fost finanțată de un colectiv de investitori în criptomonede. Organizatorii au declarat că instalația are scopul de a stârni dezbateri despre viitorul monedei digitale, politica monetară și rolul guvernului federal pe piețele financiare.

„Instalația este concepută pentru a genera discuții despre viitorul monedei emise de stat și reprezintă un simbol al intersecției dintre politica modernă și inovația financiară”, a declarat Hichem Zaghdoudi, reprezentant al colectivului de investitori cripto care au finanțat această lucrare artistică. „În timp ce Rezerva Federală modelează politica economică, sperăm ca această statuie să provoace reflecție asupra influenței în creștere a criptomonedelor.”

Membrii grupului au spus că statuia este un omagiu adus sprijinului vocal al lui Donald Trump pentru criptomonede și că se așteaptă să atragă atenția trecătorilor pe tot parcursul zilei.

Sursa: Fox 45 News

