Presa din Statele Unite cedează la presiunile lui Trump. Apropiații președintelui american pregătesc preluarea CNN

Stiri actuale
19-09-2025 | 08:59
trump putin xi cnn
Shutterstock

Marile trusturi media din SUA renunță la libertatea de exprimare pentru a-și proteja interesele economice în fața presiunilor lui Trump, care a cerut ridicarea licenței pentru posturile care îl critică. Apropiații săi pregătesc preluarea CNN.

autor
Cristian Anton

Suspendarea prezentatorului Jimmy Kimmel face parte dintr-o serie de concesii făcute de marile trusturi media, supuse unei presiuni puternice din partea administraţiei Trump, pentru a-şi proteja interesele economice, chiar dacă asta înseamnă să pună libertatea de exprimare în plan secund.

Înainte de retragerea din grila de programe a talk-show-ului „Jimmy Kimmel Live!”, anunţată miercuri de canalul ABC, pentru comentarii considerate nepotrivite după asasinarea influencerului ultraconservator Charlie Kirk, CBS anunţase, în iulie, eliminarea emisiunii concurente, „The Late Show” a lui Stephen Colbert, informează AFP.

Acesta din urmă calificase drept „mită grasă” despăgubirea de 16 milioane de dolari plătită de Paramount Global, casa-mamă a CBS, pentru a încheia un proces intentat de Donald Trump.

În decembrie, ABC acceptase deja să soluţioneze un alt litigiu pe care îl iniţiase, plătind 15 milioane de dolari.

Citește și
donald trump
Trump spune că muncitorii străini sunt bineveniți în SUA, după ce a arestat și pus în lanțuri sute de lucrători sud-coreeni

Cazul Kimmel a fost amplificat de un comentariu al şefului autorităţii americane de reglementare în domeniul comunicaţiilor (FCC), Brendan Carr, numit de Donald Trump, care a denunţat declaraţiile comediantului şi a cerut un răspuns.

Presa ar fi câștigat toate procesele intentate de Trump, dar a preferat să renunțe la libertatea de exprimare

Joi, fosta rivală a lui Donald Trump la alegerile prezidenţiale, Kamala Harris, a criticat pe X un „abuz de putere pur şi simplu” şi un „atac frontal împotriva libertăţii de exprimare”.

Dar „audienţele lui Jimmy Kimmel sunt slabe de mult timp”, a comentat Jeffrey McCall, profesor la Universitatea DePauw. Potrivit lui, ABC şi Disney (compania-mamă) au luat această decizie în principal „în funcţie de veniturile din publicitate”.

Pentru Ken Paulson, directorul Centrului pentru Libertatea de Exprimare al Universităţii Middle Tennessee State, „companiile se bazează exclusiv pe considerente financiare şi nu protejează interesele publicului”.

Majoritatea juriştilor sunt de acord că justiţia ar fi respins toate aceste dosare ale lui Donald Trump sau ale guvernului său.

Dar, în cazul lui Jimmy Kimmel, ABC a decis că „nu mai era viabil din punct de vedere al audienţei şi al veniturilor”, estimează Jeffrey McCall.

Episodul Colbert a intervenit în momentul în care FCC urma să se pronunţe asupra proiectului de achiziţie a Paramount Global de către compania de producţie Skydance, aprobarea fiind obţinută câteva zile mai târziu.

Fapt fără precedent, FCC a obţinut de la Skydance promisiunea de a adopta „măsuri menite să corecteze prejudecăţile care au subminat încrederea (publicului) în mass-media naţională”.

Familia Ellison, apropiată de Trump, ar putea prelua postul de știri CNN

În cazul lui Jimmy Kimmel, grupul Nexstar, care controlează peste 200 de posturi locale în Statele Unite, a fost primul care a decis să nu mai difuzeze talk-show-ul după apelul lui Brendan Carr.

Însă compania texană aşteaptă aprobarea FCC pentru achiziţionarea concurentului său Tegna, anunţată în august.

Mai mulţi editorialişti de dreapta au contracarat criticile privind suspendarea lui Jimmy Kimmel cu exemplul concedierii, în 2023, de către canalul Fox News, apreciat de conservatori, a lui Tucker Carlson, care a făcut obiectul unor campanii de descurajare a agenţilor de publicitate.

A revenit şi numele actriţei Roseanne Barr, concediată de ABC în 2018 din propriul sitcom, „Roseanne”, pentru un tweet cu caracter rasist.

„Nu este deloc comparabil”, replică Ken Paulson. „Când publicul este nemulţumit, posturile de televiziune pot ţine cont de acest lucru. Când este vorba de guvern, este vorba de coerciţie”.

Joi, Donald Trump a menţionat suspendarea licenţei pentru posturile care ar fi „împotriva lui”.

În contextul unei ofensive împotriva mass-media generaliste, considerată prea de stânga de către guvernul Trump, Congresul a adoptat în iulie o lege care elimină integral subvenţia prevăzută pentru audiovizualul public american în următorii doi ani.

Jeffrey McCall reaminteşte că FCC are autoritate doar asupra marilor canale terestre şi nu asupra televiziunii prin cablu sau a platformelor online.

Cu toate acestea, unii se tem că familia Ellison, apropiată de Donald Trump şi care deţine deja Paramount Global, va prelua controlul asupra Warner Bros Discovery (o ofertă ar fi în pregătire) şi, mai ales, asupra canalului de ştiri CNN.

Donald și Melania Trump au părăsit Marea Britanie

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, presa, statele unite ale americii, cnn, preluare, cenzură, interese, presiuni,

Dată publicare: 19-09-2025 08:59

Articol recomandat de sport.ro
Doliu uriaș în fotbalul românesc: s-a stins din viață la 72 de ani după ce a pierdut lupta cu o boală nemiloasă
Doliu uriaș în fotbalul românesc: s-a stins din viață la 72 de ani după ce a pierdut lupta cu o boală nemiloasă
Citește și...
Donald Trump va intenta un proces de calomnie şi defăimare în valoare de 15 miliarde de dolari ziarului The New York Times
Stiri externe
Donald Trump va intenta un proces de calomnie şi defăimare în valoare de 15 miliarde de dolari ziarului The New York Times

Președintele Donald Trump a anunțat luni că va intenta un proces de 15 miliarde de dolari împotriva ziarului The New York Times, acuzând publicația de calomnie și defăimare, relatează CNN.

Trump spune că muncitorii străini sunt bineveniți în SUA, după ce a arestat și pus în lanțuri sute de lucrători sud-coreeni
Stiri externe
Trump spune că muncitorii străini sunt bineveniți în SUA, după ce a arestat și pus în lanțuri sute de lucrători sud-coreeni

Preşedintele american Donald Trump a declarat că muncitorii străini trimişi în Statele Unite sunt „bineveniţi” şi că nu doreşte să „sperie” investitorii, la 10 zile după ce sute de sud-coreeni au fost arestaţi la un punct de lucru din Georgia,

Donald Trump, declarații șocante din Biroul Oval: Mulți americani „ar dori să aibă un dictator”
Stiri externe
Donald Trump, declarații șocante din Biroul Oval: Mulți americani „ar dori să aibă un dictator”

Donald Trump a afirmat că mulţi americani „ar dori să aibă un dictator”, în cursul unei conferinţe de presă improvizate în Biroul Oval, dedicată problemelor de securitate şi acuzaţiilor aduse oponenţilor săi.

CNN: Presa rusă a sărbătorit modul în care Vladimir Putin a fost primit de Donald Trump, numind strângerea de mână ”istorică”
Stiri externe
CNN: Presa rusă a sărbătorit modul în care Vladimir Putin a fost primit de Donald Trump, numind strângerea de mână ”istorică”

Donald Trump și Vladimir Putin au continuat să laude summitul din Alaska, despre care spun că a fost un real succes, chiar dacă nu este clar care sunt rezultatele și nici măcar concluziile întâlnirii.

Washington acuză Europa de cenzură, în timp ce analizează postările străinilor care vor viză
Stiri externe
Washington acuză Europa de cenzură, în timp ce analizează postările străinilor care vor viză

Administrația Trump critică dur Europa pentru restrângerea libertății de exprimare, acuzând reglementările impuse rețelelor sociale și altor platforme online că echivalează cu o cenzură „orwelliană”.

Recomandări
Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește vineri cu marii comercianți pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la unele alimente de bază.

Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern
Interviurile Stirileprotv.ro
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern

Traian Băsescu susține că instabilitatea politică generată de ezitările PSD și de „amenințările cu demisia” ale premierului Ilie Bolojan afectează direct credibilitatea României și blocând perspectivele de reformă reală.

Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%
Stiri actuale
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

Autoritățile vor finanța în continuare lucrările la Autostrada A1, pe tronsonul Sibiu–Pitești, prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații. O parte din bani vin din fondurile europene de coeziune, cealaltă de la bugetul de stat și împrumuturi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Septembrie 2025

46:15

Alt Text!
La Măruță
18 Septembrie 2025

01:29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Septembrie 2025

01:43:54

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28