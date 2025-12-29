Un nou dezastru în Spania, de sărbători. Viiturile au lovit mari orașe. O persoană a murit, mai multe sunt dispărute

Sărbătorile au adus multe necazuri în sudul și estul Spaniei. Cel puțin o persoană a murit și două sunt date dispărute, după ce râurile umflate de ploi au luat pe sus mașini și motociclete.

Cea mai afectată este provincia Andalucia, dar este pericol și în Valencia, unde inundațiile catastrofale din octombrie anul trecut au ucis 230 de oameni și au provocat daune de miliarde de euro.

Imagini care circulă pe rețelele de socializare surprind străzi transformate în râuri repezi în localităţi din sudul Spaniei.

În Malaga, o camionetă a fost luată de ape. Unul dintre cei doi oameni aflaţi înăuntru a fost găsit mort. Celălalt este dat dispărut. Și în Granada, un tânăr este de negăsit după a încercat să traverseze cu motocicleta o zonă inundată.

În Valencia, autoritățile au emis alerte de cod roșu, prin mesaje trimise pe telefoanele mobile. Alte opt provincii sunt sub alertă portocalie. Autoritățile i-au avertizat pe localnici să rămână în case și să fie pregătiți pentru o posibilă înrăutățire a condițiilor.

Spania se află în prima linie a schimbărilor climatice din Europa, înregistrând în ultimii ani perioade lungi de caniculă și ploi abundente urmate de viituri.

În octombrie 2024, inundaţii devastatoare soldate cu 230 de morţi au șocat şi înfuriat întreaga Spanie. Oamenii au criticat operațiunile de salvare, pe fondul unei polemici între guvernul central de stânga și autoritățile regionale de dreapta. În Spania, o țară extrem de descentralizată, gestionarea dezastrelor cade în responsabilitatea autorităților regionale.

Pe de altă parte, vremea rea creează probleme serioase şi în ţările nordice.

Trei oameni au murit în Suedia, striviți de copacii doborâți de vântul puternic. Furtuna, botezată Johannes, a măturat cu furie centrul şi nordul Suediei, nordul Norvegiei şi vestul Finlandei. Aproape 200.000 de locuințe din Suedia şi Finlanda au rămas fără curent electric. Traficul aerian, feroviar și maritim a fost, de asemenea, perturbat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













