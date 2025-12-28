Radu Drăgușin a jucat primul meci oficial după aproape un an de absență. Tottenham a învins Crystal Palace cu 1-0

28-12-2025 | 21:22
dragusin

Fundașul român Radu Drăgușin a jucat duminică primul meci oficial pentru Tottenham după aproape un an de absență și a revenit cu o victorie: Tottenham s-a impus în deplasare, 1-0 cu Crystal Palace.

Ioana Andreescu

Meciul de pe Selhurst Park a fost unul încărcat pentru Tottenham. Elevii lui Thomas Frank s-au impus cu 1-0, prin golul lui Archie Gray, care a marcat în minutul 42, din pasa lui Richarlison. Brazilianul a avut alte două goluri anulate de VAR, în minutele 18 și 77, iar Lucas Bergvall a părăsit terenul accidentat, în minutul 63.

Drăgușin a intrat în minutul 85

Vestea bună pentru noi este revenirea pe teren a lui Radu Drăgușin, după unsprezece luni de absență. Drăgușin a intrat în minutul 85, chiar în locul lui Archie Gray, și a primit nota 6,7 pe SofaScore.

Românul a jucat, în total, 13 minute, a avut un șut la poartă, a efectuat o recuperare și a câștigat un duel aerian.

Cu această victorie, Tottenham se află pe locul 11 în clasament, cu 25 de puncte.

