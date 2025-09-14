Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul crimei lui Tyler Robinson rămâne un mister, alimentând numeroase teorii ale conspirației

Autorităţile au dezvăluit că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani care a crescut în Washington, Utah, la graniţa sud-vestică a statului.

Deşi numele suspectului a fost dezvăluit de autorităţi vineri, întrebările legate de identitatea şi motivaţiile sale nu şi-au găsit răspuns şi au exacerbat intensele dezbateri politice din SUA legate de acest caz extrem de mediatizat, scrie The Guardian.

În absenţa unui motiv clar pentru crimă, toată lumea a încercat să adune informaţii despre Robinson şi trecutul său.

Este în anul al treilea la un program de ucenicie în domeniul electronic la Dixie Technical College din statul respectiv.

Ambii părinţi sunt înregistraţi ca republicani, dar convingerile sale politice personale rămân neclare.

Fotografiile - şterse acum de pe reţelele sociale - îl arată pe Robinson şi pe membrii familiei sale pozând cu arme.

Un guvernator profund afectat

Într-un interviu acordat Wall Street Journal şi publicat sâmbătă, guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat: „Este foarte clar pentru noi şi pentru anchetatori că aceasta era o persoană profund îndoctrinată cu ideologia de stânga”.

Cox a citat concluziile anchetei în curs în legătură cu Robinson şi posibilul său motiv, dar nu a furnizat alte detalii despre modul în care oficialii au ajuns la această concluzie.

FBI a refuzat să comenteze informaţiile publicate sâmbătă de Fox News şi The New York Post, două instituţii de presă conservatoare, care au citat surse din cadrul forţelor de ordine potrivit cărora Robinson locuia cu un partener trans - membru al unei comunităţi împotriva căreia Charlie Kirk se mobilizase - şi cooperează cu anchetatorii.

Indiferent cum ar sta lucrurile, declaraţiile guvernatorului Cox au fost publicate la o zi după ce acesta a ţinut un discurs în urma arestării lui Robinson, în care a avut un moment de sinceritate cu privire la identitatea lui Robinson ca cetăţean al statului Utah.

„Se întâmplă lucruri rele şi, timp de 33 de ore, m-am rugat ca, dacă asta trebuia să se întâmple aici, să nu fie unul dintre noi”, a spus Cox.

„M-am rugat ca cineva să fi venit cu maşina din alt stat, cineva să fi venit din altă ţară. Din păcate, rugăciunea mea nu a fost ascultată aşa cum speram”, a mărturisit guvernatorul. El a continuat explicând că ar fi fost „mai uşor”, dacă suspectul nu ar fi fost din comunitate.

„Doar pentru că eu credeam că ne-ar fi fost mai uşor să spunem: «Hei, noi nu facem asta aici». Într-adevăr, Utah este un loc special, suntem lideri naţionali în donaţii caritabile, suntem lideri naţionali în servicii în fiecare an”, a continuat Cox, cu lacrimi în ochi. „Dar s-a întâmplat aici şi a fost unul dintre noi”, a spus el cu amărăciune.

Furia se transferă către un grup politic

După ce identitatea lui Robinson a fost dezvăluită, unii conservatori şi-au atenuat atacurile împotriva presupusului ucigaş al lui Kirk ca individ, dar continuă să-şi manifeste furia faţă de liberali ca grup.

Reprezentanta republicană Nancy Mace din Carolina de Sud a scris miercuri pe Twitter, după uciderea lui Kirk: „Este timpul să reintroducem pedeapsa cu moartea”.

Vineri, Mace a spus că Kirk „ar vrea să ne rugăm pentru un individ atât de rău şi pierdut ca Tyler Robinson, ca să-L găsească pe Iisus Hristos”.

„Vom încerca să facem acelaşi lucru”, a scris ea. Ulterior, ea a insistat asupra pedepsei cu moartea, spunând: „Unele crime sunt atât de rele, încât singura pedeapsă justă este pedeapsa cu moartea”. Dar, referindu-se la modul în care tatăl suspectului ar fi avut un rol în predarea acestuia către autorităţi, ea a mai spus: „Îi trimitem rugăciuni şi respectul nostru tatălui lui Tyler Robinson pentru că a făcut ceea ce trebuia”.

Discursul lui Cox a fost lăudat în mare măsură pentru că a subliniat unitatea într-un moment de divizare, oferind un contrast puternic cu Donald Trump, care îl considera pe Kirk un aliat apropiat. Vineri, preşedintele a apărut la Fox & Friends şi a fost întrebat de gazda Ainsley Earhardt: „Cum putem repara această ţară? Cum ne putem regăsi împreună?”

„Radicalii de dreapta sunt radicali pentru că nu vor să mai vadă crime”, a spus Trump. „Radicalii de stânga sunt problema – şi sunt răi, oribili şi abili în politică. Vor bărbaţi în sporturile feminine, vor persoane transgender, vor frontiere deschise. Cel mai rău lucru care s-a întâmplat acestei ţări”, a comentat el.

Mesajele de pe cartuşe

Conservatorii s-au agăţat de informaţii – care au fost retrase între timp – potrivit cărora cartuşele găsite lângă arma care ar fi fost folosită pentru uciderea lui Kirk aveau pe ele înscrisuri care indicau „ideologia trans”.

„Spre surprinderea nimănui”, a comentat jurnalista Megyn Kelly în emisiunea sa online, la scurt timp după uciderea lui Kirk, „există un grup anume care ucide americani în numele ideologiei, şi anume activiştii sau persoanele transgender, sau cei care se declară astfel”, a afirmat ea. Odată ce identitatea lui Robinson a fost dezvăluită, Kelly a speculat că Robinson trebuie să fi devenit radicalizat după ce a mers la facultate.

„Acest copil a devenit radicalizat şi, evident, a avut o cădere psihică... Mă tulbură faptul că pare să provină dintr-o familie iubitoare şi intactă”, a spus Kelly.

„Dacă te uiţi la profilul familiei pe reţelele sociale, pare o familie fericită. Par o mamă iubitoare şi un tată iubitor. Avea doi fraţi mai mici, există multe fotografii de familie cu ei în vacanţă şi cu cine în familie”, a detaliat Kelly. Ea a remarcat că, deşi autorităţile vor solicita pedeapsa cu moartea, în ultimă instanţă, „radicalizarea” tinerilor care merg la facultate se bazează pe „probleme de sănătate mintală”.

Între timp, naţionalistul radical Nick Fuentes a încercat să pună capăt speculaţiilor potrivit cărora Robinson ar fi fost un „Groyper”, numele dat adepţilor săi, după ce informaţiile despre inscripţiile de pe gloanţele armei presupusului ucigaş au dus la teorii care făceau legătura cu ideologia propovăduită de el.

„Groyper”-ii îl criticau de mult timp pe Kirk şi îi trollau pe vorbitorii de la evenimentele sale, deoarece îi considerau prea moderaţi din punct de vedere politic.

În timp ce Fuentes a afirmat într-o postare pe reţelele sociale că el şi adepţii săi „sunt în prezent învinuiţi pentru uciderea lui Charlie Kirk”, el a spus într-un videoclip transmis în direct: „Mă rog la Dumnezeu să nu mai fie violenţă”. „Către toţi adepţii mei, dacă luaţi armele, vă reneg”, a ameninţat Fuentes. „Vă reneg în cei mai puternici termeni posibili”, a insistat el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













