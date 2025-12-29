Mânie la Kremlin. Ce i-a spus Vladimir Putin lui Donald Trump la telefon

Stiri externe
29-12-2025 | 20:56
vladimir putin
IMAGO

Președintele rus Vladimir Putin l-a informat luni pe omologul său american Donald Trump că își va revizui poziția și angajamentul față de unele înțelegeri încheiate în etapa anterioară a negocierilor privind soluționarea conflictului din Ucraina.

autor
Mihai Niculescu

Schimbarea lui Putin vine după ce Moscova a acuzat Kievul că a încercat să atace cu drone una dintre reşedințele lui Putin, atac negat categoric de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform Moscovei, relatează agențiile Reuters și EFE, preluate de Agerpres.

Trump, „indignat” de presupusul atac ucrainean

Potrivit consilierului pentru politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, președintele american a fost „indignat” după ce Putin i-a spus că Ucraina a încercat să-i atace reședința și că „nici nu-și putea imagina o acțiune atât de nesăbuită” din partea Kievului.

Mesajul a fost transmis în convorbirea telefonică pe care Trump și Putin au avut-o luni după negocierile desfășurate duminică la Mar-a-Lago, în Florida, între Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, asupra unei noi contrapropuneri de plan de pace în 20 de puncte formulată de acesta din urmă.

Un plan inițial în 28 de puncte propus de președintele american luna trecută a fost modificat de mai multe ori în urma obiecțiilor Kievului și ale susținătorilor săi europeni, nemulțumiți că documentul inițial prelua o serie de revendicări ale Rusiei, inclusiv cedarea către aceasta a întregului Donbas.

Citește și
zelenski trump
Trump și Zelenski speră la pace, Putin „inventează” atacuri cu drone asupra casei sale. Rusia spune că vrea binele Ucrainei

„Desigur, Vladimir Putin i-a atras atenția lui Donald Trump asupra faptului că, aproape imediat după ceea ce partea americană a considerat a fi o rundă de negocieri reușită la Mar-a-Lago, regimul de la Kiev a lansat un atac terorist masiv cu drone cu rază lungă de acțiune asupra reședinței prezidențiale ruse din regiunea Novgorod", a mai afirmat Ușakov. Liderul de la Kremlin i-a mai transmis lui Trump că aceste acțiuni „teroriste" nu vor rămâne fără răspuns din partea Moscovei, a completat consilierul prezidențial rus, conform căruia partea americană a semnalat că această situație va influența de asemenea „abordarea sa asupra colaborării cu Zelenski".

Convorbiri amicale, dar fără detalii concrete

Potrivit aceluiași consilier de la Kremlin, discuția telefonică avut luni de Putin cu Trump - a doua în ultimele 24 de ore, prima având loc înaintea întâlnirii președinților american și ucrainean - a fost amicală și ambele părți și-au manifestat intenția de a continua contactele.

Și Casa Albă a transmis, prin intermediul purtătoarei sale de cuvânt Karoline Leavitt, că „președintele Trump a încheiat o convorbire pozitivă cu președintele Putin în ceea ce privește Ucraina", fără alte detalii.

După o întâlnire care a durat mai mult de trei ore, Trump și Zelenski au vorbit duminică în fața presei despre progrese, deși nu au reușit să finalizeze niciun acord, întrucât există în continuare „chestiuni spinoase" de soluționat, în special teritoriul din Donbas aflat sub controlul armatei ucrainene și revendicat de Rusia, precum și operarea centralei nucleare Zaporojie, ocupată de trupele ruse. Planul de pace în 20 de puncte propus de Zelenski include un pact de neagresiune cu Rusia și garanții de securitate americane pentru Ucraina, similare cu cele oferite de NATO.

Lavrov: 91 de drone doborâte, poziții de negociere revizuite

Între timp, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a susținut că noaptea trecută Ucraina a lansat 91 de drone cu rază lungă de acțiune către reședința președintelui Putin din regiunea Novgorod, dar toate aceste drone ar fi fost doborâte de antiaeriana rusă. „Nu intenționăm să ne retragem din procesul de negociere cu SUA. Totuși, dată fiind degenerarea finală a regimului criminal de la Kiev, care a virat către o politică de terorism de Stat, pozițiile de negociere ale Rusiei vor fi revizuite", a mai spus șeful diplomației ruse. Au fost deja selectate ținte pentru lovituri de represalii din partea Rusiei, a adăugat Lavrov.

Zelenski neagă și acuză Moscova de sabotare

Zelenski a negat că Ucraina ar fi încercat să lovească acea reședință a lui Putin și susține că Rusia urmărește astfel subminarea procesului de pace și justificarea unor atacuri asupra unor clădiri guvernamentale ucrainene. De asemenea, Zelenski i-a cerut lui Trump să reacționeze corespunzător în fața amenințărilor ruse.

Sursa: Agerpres

Etichete: negocieri, vladimir putin, revizuire, volodimir zelenski,

Dată publicare: 29-12-2025 20:35

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
NEWS ALERT Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
Citește și...
Un nou dezastru în Spania, de sărbători. Viiturile au lovit mari orașe. O persoană a murit, mai multe sunt dispărute
Stiri externe
Un nou dezastru în Spania, de sărbători. Viiturile au lovit mari orașe. O persoană a murit, mai multe sunt dispărute

Sărbătorile au adus multe necazuri în sudul și estul Spaniei. Cel puțin o persoană a murit și două sunt date dispărute, după ce râurile umflate de ploi au luat pe sus mașini și motociclete.

Trump și Zelenski speră la pace, Putin „inventează” atacuri cu drone asupra casei sale. Rusia spune că vrea binele Ucrainei
Stiri externe
Trump și Zelenski speră la pace, Putin „inventează” atacuri cu drone asupra casei sale. Rusia spune că vrea binele Ucrainei

Buna înțelegere afișată de Donald Trump și Volodimir Zelenski după întâlnirea lor din Florida pare să fi picat foarte prost la Moscova.  

Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului
Stiri externe
Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

O nouă super-putere nucleară va apărea în mai puțin de 3 ani. Avertismentul ”sumbru” al Chinei
Stiri externe
O nouă super-putere nucleară va apărea în mai puțin de 3 ani. Avertismentul ”sumbru” al Chinei

Experții nucleari chinezi cred că Japonia ar putea construi arme nucleare în mai puțin de 3 ani, Beijingul apreciind că dușmanii săi istorici, care oricum aveau capacitatea tehnică, au acum și motivația politică.

 

Codul roșu de vânt a produs pagube. Un containter ancorat în beton a fost smuls și distrus de vijelie. VIDEO
Stiri actuale
Codul roșu de vânt a produs pagube. Un containter ancorat în beton a fost smuls și distrus de vijelie. VIDEO

Este cod galben de vânt puternic în Moldova, Dobrogea și toată zona Carpaților, cel puțin până marți! Iar duminică, vântul a bătut năpraznic și a făcut prăpăd în regiunile aflate sub cod roșu.

Recomandări
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”
Stiri Politice
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”

Pentru a treia oară, Curtea Constituțională amână soluția pentru proiectul pensiilor magistraților, după ce patru judecători, toți propuși de PSD, nu s-au prezentat la ședință.  

Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase
Stiri Economice
Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase

Economia pornește anul într-un ritm temperat, iar managerii din toate domeniile rămân prudenți în primele luni. Cum costurile sunt tot mari, angajările au fost amânate pentru moment.  

Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului
Stiri externe
Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 Decembrie 2025

01:01:27

Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28