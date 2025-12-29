Mânie la Kremlin. Ce i-a spus Vladimir Putin lui Donald Trump la telefon

Președintele rus Vladimir Putin l-a informat luni pe omologul său american Donald Trump că își va revizui poziția și angajamentul față de unele înțelegeri încheiate în etapa anterioară a negocierilor privind soluționarea conflictului din Ucraina.

Schimbarea lui Putin vine după ce Moscova a acuzat Kievul că a încercat să atace cu drone una dintre reşedințele lui Putin, atac negat categoric de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform Moscovei, relatează agențiile Reuters și EFE, preluate de Agerpres.

Trump, „indignat” de presupusul atac ucrainean

Potrivit consilierului pentru politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, președintele american a fost „indignat” după ce Putin i-a spus că Ucraina a încercat să-i atace reședința și că „nici nu-și putea imagina o acțiune atât de nesăbuită” din partea Kievului.

Mesajul a fost transmis în convorbirea telefonică pe care Trump și Putin au avut-o luni după negocierile desfășurate duminică la Mar-a-Lago, în Florida, între Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, asupra unei noi contrapropuneri de plan de pace în 20 de puncte formulată de acesta din urmă.

Un plan inițial în 28 de puncte propus de președintele american luna trecută a fost modificat de mai multe ori în urma obiecțiilor Kievului și ale susținătorilor săi europeni, nemulțumiți că documentul inițial prelua o serie de revendicări ale Rusiei, inclusiv cedarea către aceasta a întregului Donbas.

„Desigur, Vladimir Putin i-a atras atenția lui Donald Trump asupra faptului că, aproape imediat după ceea ce partea americană a considerat a fi o rundă de negocieri reușită la Mar-a-Lago, regimul de la Kiev a lansat un atac terorist masiv cu drone cu rază lungă de acțiune asupra reședinței prezidențiale ruse din regiunea Novgorod", a mai afirmat Ușakov. Liderul de la Kremlin i-a mai transmis lui Trump că aceste acțiuni „teroriste" nu vor rămâne fără răspuns din partea Moscovei, a completat consilierul prezidențial rus, conform căruia partea americană a semnalat că această situație va influența de asemenea „abordarea sa asupra colaborării cu Zelenski".

Convorbiri amicale, dar fără detalii concrete

Potrivit aceluiași consilier de la Kremlin, discuția telefonică avut luni de Putin cu Trump - a doua în ultimele 24 de ore, prima având loc înaintea întâlnirii președinților american și ucrainean - a fost amicală și ambele părți și-au manifestat intenția de a continua contactele.

Și Casa Albă a transmis, prin intermediul purtătoarei sale de cuvânt Karoline Leavitt, că „președintele Trump a încheiat o convorbire pozitivă cu președintele Putin în ceea ce privește Ucraina", fără alte detalii.

După o întâlnire care a durat mai mult de trei ore, Trump și Zelenski au vorbit duminică în fața presei despre progrese, deși nu au reușit să finalizeze niciun acord, întrucât există în continuare „chestiuni spinoase" de soluționat, în special teritoriul din Donbas aflat sub controlul armatei ucrainene și revendicat de Rusia, precum și operarea centralei nucleare Zaporojie, ocupată de trupele ruse. Planul de pace în 20 de puncte propus de Zelenski include un pact de neagresiune cu Rusia și garanții de securitate americane pentru Ucraina, similare cu cele oferite de NATO.

Lavrov: 91 de drone doborâte, poziții de negociere revizuite

Între timp, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a susținut că noaptea trecută Ucraina a lansat 91 de drone cu rază lungă de acțiune către reședința președintelui Putin din regiunea Novgorod, dar toate aceste drone ar fi fost doborâte de antiaeriana rusă. „Nu intenționăm să ne retragem din procesul de negociere cu SUA. Totuși, dată fiind degenerarea finală a regimului criminal de la Kiev, care a virat către o politică de terorism de Stat, pozițiile de negociere ale Rusiei vor fi revizuite", a mai spus șeful diplomației ruse. Au fost deja selectate ținte pentru lovituri de represalii din partea Rusiei, a adăugat Lavrov.

Zelenski neagă și acuză Moscova de sabotare

Zelenski a negat că Ucraina ar fi încercat să lovească acea reședință a lui Putin și susține că Rusia urmărește astfel subminarea procesului de pace și justificarea unor atacuri asupra unor clădiri guvernamentale ucrainene. De asemenea, Zelenski i-a cerut lui Trump să reacționeze corespunzător în fața amenințărilor ruse.

