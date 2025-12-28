Fost judecător al Tribunalului UE, despre judecătorii CCR care au blocat ședința privind pensiile magistraților: Autodemisia!

Stiri Politice
28-12-2025 | 21:11
CCR
Inquam Photos / George Calin

Profesorul de drept Valerius M. Ciucă, fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene, a comentat, duminică, situația provocată de unii judecători ai Curții Constituționale, care, în timpul ședinței privind pensiile magistraților, au ieșit din sală. 

autor
Cristian Matei

Valerius M. Ciucă - care este și profesor la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza - spune că neprezentarea unui judecător “în deliberare“ este echivalentă cu autodemisia.

Totodată, el afirmă că toţi cei patru judecători ai Curţii Constituţionale care au părăsit duminică sala la dezbaterile privind legea pensiilor magistraţilor “nu mai pot vota nimic valid în cadrul CCR“.

Potrivit unor surse, cei patru care au blocat ședința CCR sunt judecători care au fost numiți de PSD.

Dacă, în deliberare, un "judecător" nu se prezintă, el este considerat demis automat. Nici moartea nu reprezintă cauză de non-deliberare. Pe patul de moarte, judecătorul poate fi chestionat în legătură cu verdictul său. Au fost numeroase cazuri în toată lumea. Neprezentarea în deliberare, în orice ordin jurisdicţional, este echivalentă cu autodemisia. Cei patru, pe cale de consecinţă, nu mai pot vota. Se află în afara ordinii constituţionale şi în afara normelor universale“, a scris pe Facebook, Valerius M. Ciucă, potrivit News.ro.

Citește și
Ilie Bolojan
Cum a comentat Ilie Bolojan decizia CCR de a amâna decizia pe pensiile magistraţilor: „Nu iau în calcul astfel de ipoteze”

Profesorul mai afirmă că, probabil, cei patru judecători ai CCR au considerat că “este o glumiţă de partid prezenţa lor acolo“.

“Probabil, nimeni nu le-a spus ce rol fundamental îndeplinesc în statul nostru. Probabil, au doar un spirit ludic, sau, mai rău, nu-i interesează ştiinţa dreptului şi duhul statalităţii. Nu ştim nimic despre motivaţiile lor. Interesează aparenţa dezerţiunii lor instituţionale. Poţi motiva dizidenţa, opinia separată, completul de divergenţă, dar niciodată dezerţiunea. Precum la generali, dezerţiunea este sinonimă cu trădarea şi, fireşte, natural, cu autodemisia“, a mai spus profesorul ieşean.

Valerius M.Ciucă consideră că “pe cale de consecinţă, cei patru nu mai pot vota nimic în mod valid în cadrul CCR“.

Curtea Constituţională a amânat pentru luni, 29 decembrie, decizia referitoare la Legea pensiilor magistraţilor, care modifică modul în care este stabilit cuantumul pensiei, precum şi condiţiile de pensionare.

Aceasta este a doua amânare a deciziei, de această dată judecătorii constituţionali invocând lipsa cvorumului. Cvorumul implică prezemţa a şase dintre cei nou judecători ai Curţii.

Momentul în care doi hoți din SUA scot cu forța un bancomat dintr-un magazin, cu o mașină. L-au pierdut apoi într-un șanț

Sursa: News.ro

Etichete: CCR, judecatori,

Dată publicare: 28-12-2025 21:03

Articol recomandat de sport.ro
Louis Munteanu s-a revanșat. Cum a apărut la câteva zile după scandalul cu tricoul lui FCSB
Louis Munteanu s-a revanșat. Cum a apărut la câteva zile după scandalul cu tricoul lui FCSB
Citește și...
Atmosferă tensionată la ședința Curții Constituționale. Judecătorii au amânat decizia privind legea pensiilor magistraților
Stiri Politice
Atmosferă tensionată la ședința Curții Constituționale. Judecătorii au amânat decizia privind legea pensiilor magistraților

Curtea Constituţională a României a amânat, duminică, 28 decembrie, pronunțarea asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. 

Cum a comentat Ilie Bolojan decizia CCR de a amâna decizia pe pensiile magistraţilor: „Nu iau în calcul astfel de ipoteze”
Stiri Politice
Cum a comentat Ilie Bolojan decizia CCR de a amâna decizia pe pensiile magistraţilor: „Nu iau în calcul astfel de ipoteze”

Premierul Ilie Bolojan a declarat după amânarea deciziei pe pensiile magistraţilor, la CCR, că are încredere că, respectând toate prevederile constituţionale, propunerea va fi validată, el arătând că întotdeauna, deciziile dificile nu se iau foarte uşor.

Guvernul și-a asumat din nou răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților, după ce a respins toate amendamentele
Stiri Politice
Guvernul și-a asumat din nou răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților, după ce a respins toate amendamentele

Executivul şi-a angajat răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile speciale ale magistraţilor. Marți dimineață, Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari la proiectul reformei acestor pensii.

Recomandări
Întâlnire decisivă Trump-Zelenski, pe tema planului de pace. Președintele SUA a anunțat că a vorbit la telefon cu Putin
Stiri externe
Întâlnire decisivă Trump-Zelenski, pe tema planului de pace. Președintele SUA a anunțat că a vorbit la telefon cu Putin

Volodimir Zelenski discută la această oră cu Donald Trump în Florida, pentru a încerca să obţină sprijinul preşedintelui SUA pentru noua versiune a planului de pace privind războiul din Ucraina.

Cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe. Vântul suflă cu peste 120 km/h, iar traseele montane sunt periculoase
Stiri actuale
Cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe. Vântul suflă cu peste 120 km/h, iar traseele montane sunt periculoase

Este cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe, între care Sibiu, Brașov, Prahova și Vâlcea. Ninge susținut, iar vântul mușcă de-a dreptul, cu rafale care depășesc 120 km/h.

Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO
Stiri actuale
Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO

A fost mobilizare de forțe, duminică, în Capitală, după ce un depozit situat în cartierul Militari a fost cuprins de flăcări.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Decembrie 2025

29:49

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28