Pățania unor turiști surprinși de codul roșu în Munții Făgăraș. Salvamontiştii nu au putut interveni din cauza viscolului

Patru turişti din Republica Moldova au rămas blocaţi, duminică seară, în Refugiul Călţun, din Făgăraş. Potrivit Salvamont Argeş, cei patru tineri au plecat în drumeţie spre Vârful Nehoiu, însă din cauza vremii s-au adăpostit în refugiu.

Salvamont Argeş a anunţat, duminică seară, că patru turişti din Republica Moldova sunt blocaţi în Refugiul Călţun, însă din fericire nu au probleme medicale, au echipament adecvat şi hrană la ei, aşa încât în refugiul respectiv sunt la adăpost de vremea rea.

„Nu au probleme medicale, sunt bine. Din cauza condiţiilor meteo, zona montană a judeţului Argeş fiind sub avertizare meteo cod roşu de vreme extremă până luni dimineaţă la orele 10.00, nu am putut interveni astăzi pentru evacuarea acestora, aşa încât am organizat o operaţiune de evacuare pentru luni dimineaţă”, informează Salvamont Argeş.

Potrivit sursei citate, luni dimineaţă, în jurul orei 07:30, echipa de prim răspuns a Salvamont Argeş aflată la Refugiul Capra va începe deplasarea spre Călţun. În sprijin va pleca din Piteşti o echipă de cinci salvatori montani dotaţi şi echipaţi pentru o operaţiune în condiţii de vreme rea cu vânt la rafală de 130km/h, transport de zăpadă şi temperaturi scăzute.

„Sperăm ca vremea să ne ajute şi să efectuăm misiunea în condiţii de maximă siguranţă atât pentru salvatori, cât şi pentru persoanele evacuate”, precizează sursa citată.

Potrivit salvatorilor montani, turiştii, care au vârste în jur de 30 de ani, au plecat în drumeţie spre Nehoiu, însă s-a înrăutăţit vremea şi le-a fost teamă să mai coboare, aşa că au rămas blocaţi la Refugiul Călţun.

