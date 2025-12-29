De ce peștele românesc este greu de găsit înainte de Revelion. „Importurile sunt mari”

29-12-2025
Peștele rămâne un simbol al mesei de Revelion în România, dar tot mai des vine din import. Producția internă acoperă doar o parte mică din consum, iar importurile masive trag prețurile în sus.

Cătălin Covrig,  Marius Grama

În piețe și pescării, clienții caută oferte și spun că anul acesta plătesc mai mult pentru aceeași tradiție.

În fața vitrinelor, cumpărătorii aleg cu grijă între peștele mai accesibil și cel mai scump, adus din import.

Femeie:Pe un pește 55 și 50 de bani.”

Față de decembrie anul trecut, prețurile la pește și fructe de mare au crescut cu peste 7%, potrivit Eurostat. În această perioadă, un kilogram de crap – de exemplu – este între 30 și 65 de lei, iar peștele oceanic sau fileurile pot depăși 70–90 de lei kilogramul.

Maria Neagu, angajata unei pescării: „În această perioadă, crapul e foarte bine căutat, carasul merge și el și, în general, pește de captură, pește de Atlantic, halibutul, unul dințat de la noi, de la Marea Neagră, mai puțin că a fost și vrea mai dificilă, că sunt mai puțini pești.”

Românii consumă, în medie, în jur de 8 kilograme de pește pe an – arată datele biroului de statistică al Uniunii Europene. În decembrie mâncăm 10% din cantitatea vândută pe parcursul a 12 luni. Cea mai mare cantitate vine din import.

Sorin Mănăilă, președintele federației Romfish: „România nu produce decât în jur de 10–15.000 de tone, maxim 20.000.”

Laurențiu Mirea, președintele federației pescarilor de la Marea Neagră: „Importurile sunt mari, iar prețurile de import sunt ridicate.”

Peștele românesc este mai greu de găsit în această perioadă, din motive naturale.

Tudor Ionescu, Centrul de Biodiversitate Acvatică:Peștele începe să intre la iernat, se retrage în zone mai adânci.”

Capturile de pește ar fi fost influențate și de extinderea plajelor de la Marea Neagră – spun unii pescari.

Alexandru Sutac, pescar profesionist:De când au început lucrările, nu mai sunt producții așa de bune. Odată ce bag plasele în acel loc în care, de obicei, era pește și acum nu mai este, e clar că ceva s-a întâmplat acolo.”

Cele mai mari cantități de pește ajung în România din Grecia, Bulgaria, Turcia, Italia și Spania.

