Donald Trump va intenta un proces de calomnie şi defăimare în valoare de 15 miliarde de dolari ziarului The New York Times

Președintele Donald Trump a anunțat luni că va intenta un proces de 15 miliarde de dolari împotriva ziarului The New York Times, acuzând publicația de calomnie și defăimare, relatează CNN.

Trump a amenințat săptămâna trecută că va acționa în instanță după ce The Times a publicat articole despre o notă și un desen cu conotații sexuale, oferite finanțatorului Jeffrey Epstein la aniversarea de 50 de ani în 2003, care păreau să fi fost semnate de Trump. El și consilierii săi au negat orice implicare.

Într-o postare pe platforma Truth Social, președintele a susținut că ziarul a făcut declarații false despre el, familia și afacerile sale. „Astăzi, am marea onoare de a intenta un proces de 15 miliarde de dolari pentru calomnie și defăimare ziarului The New York Times”, a scris Trump.

„The New York Times a avut voie să mintă, să mă calomnieze și să mă defăimeze mult prea mult timp, iar asta se termină ACUM!”, a adăugat el, acuzând publicația că a sprijinit-o pe Kamala Harris în alegerile din 2024.

Seria de procese împotriva presei

Procesul va fi intentat în Florida, potrivit lui Trump, care nu a oferit detalii suplimentare. CNN a contactat The New York Times pentru un comentariu.

În plângerea depusă la un tribunal federal din Tampa, avocații lui Trump au acuzat publicația de un model deliberat de reportaje „false, răuvoitoare, defăimătoare și denigratoare” menite să submineze campania prezidențială și moștenirea sa politică.

Documentul menționează și alte cazuri în care echipa lui Trump a dat în judecată companii media importante, precum ABC News (deținută de Disney) și CBS News (deținută de Paramount Global), care s-au încheiat cu plăți de milioane de dolari și recunoașterea unor inexactități.

Prejudiciul se ridică la miliarde

În plus, textul plângerii face trimitere la un proces intentat în iulie împotriva The Wall Street Journal și a reporterilor care au scris un articol despre colecția de scrisori dăruite lui Epstein. La momentul respectiv, compania Dow Jones, care deține publicația, a transmis: „Avem încredere deplină în rigoarea și acuratețea reportajelor noastre și ne vom apăra cu fermitate împotriva oricărui proces.”

În cazul actual, avocații lui Trump susțin că prejudiciul adus reputației „se ridică la miliarde de dolari” și confirmă că solicită despăgubiri de cel puțin 15 miliarde.

