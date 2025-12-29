În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”

Stiri Politice
29-12-2025 | 19:28
×
Codul embed a fost copiat

Pentru a treia oară, Curtea Constituțională amână soluția pentru proiectul pensiilor magistraților, după ce patru judecători, toți propuși de PSD, nu s-au prezentat la ședință.  

autor
Robert Hoară,  Ștefana Todică,  Teodora Suciu

Sunt aceiași care au ieșit duminică din sală și, astfel, a lipsit cvorumul pentru a lua o decizie. Președinta Curții susține că singurul judecător care avea concediu programat în această săptămână este chiar ea, pe care însă l-a anulat.

Cei patru membri CCR care au absentat susțin, însă, că termenele de judecată în acest dosar au fost scurte și că cererea lor de amânare nu a fost acceptată. Unii politicieni spun că judecătorii ar fi boicotat astfel reforma pensiilor și există chiar o cerere ca mandatele lor la CCR să înceteze din această cauză. Cei patru resping ipoteza unui blocaj intenționat.

De la ședința privind pensiile magistraților au lipsit patru judecători - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc - toți propuși la Curtea Constituțională de Partidul Social Democrat. Ședința s-a încheiat după jumătate de oră, iar președinta CCR a anunțat că, în lipsa cvorumului, deliberarea va continua pe 16 ianuarie.

Simina Tănăsescu, președinta CCR: ”În mod obișnuit, la ședințele plenului participă toți judecătorii, cu excepția situațiilor în care există absențe justificate. Pentru săptămâna în curs, din 29 decembrie 2025 până duminică, 4 ianuarie 2026, singura persoană care avea concediu eram eu și mi l-am anulat azi dimineață”.

Citește și
CCR, scaune goale
Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză

Cei patru judecători spun că nu boicotează CCR, după ce au părăsit o ședință și au lipsit de la următoarea

Cei patru judecători au transmis, într-un comunicat de presă, că termenele de soluționare ale acestui dosar au fost scurte, iar ședința de duminică a fost stabilită într-o zi nelucrătoare.

Luarea unei decizii într-un ritm accelerat, cu termene stabilite de la o zi la alta, se îndepărtează de la practica obișnuită a Curții și riscă să afecteze calitatea deliberării. Participarea la o astfel de ședință ar fi echivalat cu acceptarea unei proceduri considerate neconforme cu legea și cu regulamentul de funcționare al Curții”.

Cei patru judecătorii au negat că ar fi boicotat activitatea Curții.

Absența (...) nu a însemnat un blocaj al activității Curții, ci o decizie legată de respectarea regulilor de funcționare și a cadrului legal care guvernează activitatea Curții Constituționale a României”.

Doar că ei au părăsit și duminică ședința, și astfel nu s-a putut da un vot. Asta după ce chiar ei ceruseră o amânare, pentru că doreau clarificări de la Guvern privind proiectul - adică un studiu de impact de la Ministerul Justiției -, și mai multe informații în raport de la judecătorul-raportor, care în acest dosar este președinta Curții.

Simina Tănăsescu, președinta CCR: ”Studiile de impact nu sunt criteriu pentru analiza constituționalității legilor. Întreruperea deliberărilor poate fi realizată dacă, din punct de vedere procedural, este cerută de un judecător, iar pe fond cererea este justificată pentru o mai bună studiere a problemelor care formează obiectul dezbaterii. Nu pot nici să confirm, nici să infirm nimic legat de vreo astfel de solicitare”.

Radu Marinescu, ministrul Justiției: ”Problemele de neconstituționalitate le puteți observa în sesizarea făcută de Înalta Curte de Casație și Justiție. Nu am văzut acolo vreo discuție despre un astfel de studiu de impact”.

Contactat de Știrile ProTV, președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu a oferit un punct de vedere. Între timp, absența judecătorilor propuși de PSD a fost interpretată de unii politicieni ca un blocaj intenționat.

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, spune că reforma pensiilor înseamnă sfârșitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează: ”Reforma pensiilor înseamnă sfârșitul privilegiilor și un pas important spre echitate și normalitate, iar asta probabil deranjează. Nu putem permite jocuri politice”.

Deputatul USR, Alexandru Dimitriu, a trimis o cerere către CCR pentru încetarea mandatelor celor patru judecători.

Alexandru Dimitriu, deputat USR: ”Ei nu au dreptul să se abțină. Și neavând acest drept, implicit nu au voie nici să boicoteze. Ei nu sunt oameni politici. Acest instrument este un instrument politic, să lași fără cvorum”.

Radu Miruță, vicepremier și ministru al Apărării: ”Dincolo de jocurile politice, e o bătaie de joc la adresa românilor la cel mai înalt nivel. Judecătorii Curții Constituționale evită să decidă”.

CCR ar putea prejudicia România cu 231 de milioane de euro

Legea de funcționare a Curții Constituționale prevede că judecătorii CCR au obligația să își exprime votul atunci când sunt luate decizii, fără posibilitatea de a se abține. Mandatul unui judecător poate înceta înainte de termen dacă această obligație este încălcată grav, iar o astfel de decizie se ia în plenul Curții, cu votul majorității membrilor.

Inițial, Executivul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament pentru proiectul privind pensiile magistraților în luna septembrie - demers declarat neconstituțional de CCR în octombrie, pentru că nu avusese avizul CSM.

Între timp, perioada de tranziție la care vârsta de pensionare să ajungă la 65 de ani a crescut de la 10 la 15 ani, iar pentru noua inițiativă Guvernul și-a angajat răspunderea la începutul lui decembrie. Înalta Curte de Casație și Justiție a contestat iarăși proiectul la CCR, iar de atunci instituția a amânat soluția de trei ori.

Reprezentanții Guvernului nu au oferit detalii cu privire la stadiul proiectului de lege. Dacă nu pune în aplicare reforma pensiilor speciale, România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR.

Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză

Sursa: Pro TV

Etichete: curtea constitutionala, pensii speciale, judecatori, dezbatere, boicot, reforma justitiei,

Dată publicare: 29-12-2025 19:28

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
NEWS ALERT Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
Citește și...
Fost președinte CCR, despre judecătorii care au ”chiulit” de la dezbaterea pensiilor speciale. ”Nu așa, gata, îi dăm afară”
Stiri Justitie
Fost președinte CCR, despre judecătorii care au ”chiulit” de la dezbaterea pensiilor speciale. ”Nu așa, gata, îi dăm afară”

Fostul președinte CCR Augustin Zegrean a declarat că cererea celor patru judecători de amânare a dezbaterilor pe reforma pensiilor magistraților este justificată, în timp ce absența lor de la ședință ar constitui totuși abatere profesională.  

Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză
Stiri actuale
Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză

Cei patru judecători care nu au participat la ședințele de duminică și luni ale CCR pe tema contestației depuse la legea pensiilor magistraților acuză proceduri „fără precedent” în acest caz.    

Răsturnare de situație. Ministrul Justiției afirmă că nu a fost solicitat un studiu de impact pentru reforma pensiilor
Stiri actuale
Răsturnare de situație. Ministrul Justiției afirmă că nu a fost solicitat un studiu de impact pentru reforma pensiilor

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, luni, că nu a primit nicio solicitare din partea CCR privind realizarea unui studiu de impact pentru noul proiect al Guvernului Bolojan referitor la reforma pensiilor magistraților.

Deputat PSD: „Guvernul ar trebui să solicite CCR să se întrunească în şedinţă imediat după Revelion şi să ia o decizie”
Stiri Politice
Deputat PSD: „Guvernul ar trebui să solicite CCR să se întrunească în şedinţă imediat după Revelion şi să ia o decizie”

Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, luni, că Guvernul ar trebui să solicite Curţii Constituţionale să se întâlnească cu celeritate, imediat după Revelion şi să ia o decizie în ceea ce privește pensiile magistraţilor.

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”
Stiri actuale
Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

Deputatul PNL Alexandru Muraru critică dur comportamentul judecătorilor Curții Constituționale, acuzând o „sfidare” la adresa românilor care muncesc onest și se pensionează la vârsta legală.

Recomandări
Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză
Stiri actuale
Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză

Cei patru judecători care nu au participat la ședințele de duminică și luni ale CCR pe tema contestației depuse la legea pensiilor magistraților acuză proceduri „fără precedent” în acest caz.    

Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului
Stiri externe
Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

Fost președinte CCR, despre judecătorii care au ”chiulit” de la dezbaterea pensiilor speciale. ”Nu așa, gata, îi dăm afară”
Stiri Justitie
Fost președinte CCR, despre judecătorii care au ”chiulit” de la dezbaterea pensiilor speciale. ”Nu așa, gata, îi dăm afară”

Fostul președinte CCR Augustin Zegrean a declarat că cererea celor patru judecători de amânare a dezbaterilor pe reforma pensiilor magistraților este justificată, în timp ce absența lor de la ședință ar constitui totuși abatere profesională.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 Decembrie 2025

01:01:27

Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28