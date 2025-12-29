În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”

Pentru a treia oară, Curtea Constituțională amână soluția pentru proiectul pensiilor magistraților, după ce patru judecători, toți propuși de PSD, nu s-au prezentat la ședință.

Sunt aceiași care au ieșit duminică din sală și, astfel, a lipsit cvorumul pentru a lua o decizie. Președinta Curții susține că singurul judecător care avea concediu programat în această săptămână este chiar ea, pe care însă l-a anulat.

Cei patru membri CCR care au absentat susțin, însă, că termenele de judecată în acest dosar au fost scurte și că cererea lor de amânare nu a fost acceptată. Unii politicieni spun că judecătorii ar fi boicotat astfel reforma pensiilor și există chiar o cerere ca mandatele lor la CCR să înceteze din această cauză. Cei patru resping ipoteza unui blocaj intenționat.

De la ședința privind pensiile magistraților au lipsit patru judecători - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc - toți propuși la Curtea Constituțională de Partidul Social Democrat. Ședința s-a încheiat după jumătate de oră, iar președinta CCR a anunțat că, în lipsa cvorumului, deliberarea va continua pe 16 ianuarie.

Simina Tănăsescu, președinta CCR: ”În mod obișnuit, la ședințele plenului participă toți judecătorii, cu excepția situațiilor în care există absențe justificate. Pentru săptămâna în curs, din 29 decembrie 2025 până duminică, 4 ianuarie 2026, singura persoană care avea concediu eram eu și mi l-am anulat azi dimineață”.

Cei patru judecători spun că nu boicotează CCR, după ce au părăsit o ședință și au lipsit de la următoarea

Cei patru judecători au transmis, într-un comunicat de presă, că termenele de soluționare ale acestui dosar au fost scurte, iar ședința de duminică a fost stabilită într-o zi nelucrătoare.

„Luarea unei decizii într-un ritm accelerat, cu termene stabilite de la o zi la alta, se îndepărtează de la practica obișnuită a Curții și riscă să afecteze calitatea deliberării. Participarea la o astfel de ședință ar fi echivalat cu acceptarea unei proceduri considerate neconforme cu legea și cu regulamentul de funcționare al Curții”.

Cei patru judecătorii au negat că ar fi boicotat activitatea Curții.

”Absența (...) nu a însemnat un blocaj al activității Curții, ci o decizie legată de respectarea regulilor de funcționare și a cadrului legal care guvernează activitatea Curții Constituționale a României”.

Doar că ei au părăsit și duminică ședința, și astfel nu s-a putut da un vot. Asta după ce chiar ei ceruseră o amânare, pentru că doreau clarificări de la Guvern privind proiectul - adică un studiu de impact de la Ministerul Justiției -, și mai multe informații în raport de la judecătorul-raportor, care în acest dosar este președinta Curții.

Simina Tănăsescu, președinta CCR: ”Studiile de impact nu sunt criteriu pentru analiza constituționalității legilor. Întreruperea deliberărilor poate fi realizată dacă, din punct de vedere procedural, este cerută de un judecător, iar pe fond cererea este justificată pentru o mai bună studiere a problemelor care formează obiectul dezbaterii. Nu pot nici să confirm, nici să infirm nimic legat de vreo astfel de solicitare”.

Radu Marinescu, ministrul Justiției: ”Problemele de neconstituționalitate le puteți observa în sesizarea făcută de Înalta Curte de Casație și Justiție. Nu am văzut acolo vreo discuție despre un astfel de studiu de impact”.

Contactat de Știrile ProTV, președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu a oferit un punct de vedere. Între timp, absența judecătorilor propuși de PSD a fost interpretată de unii politicieni ca un blocaj intenționat.

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, spune că reforma pensiilor înseamnă sfârșitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează: ”Reforma pensiilor înseamnă sfârșitul privilegiilor și un pas important spre echitate și normalitate, iar asta probabil deranjează. Nu putem permite jocuri politice”.

Deputatul USR, Alexandru Dimitriu, a trimis o cerere către CCR pentru încetarea mandatelor celor patru judecători.

Alexandru Dimitriu, deputat USR: ”Ei nu au dreptul să se abțină. Și neavând acest drept, implicit nu au voie nici să boicoteze. Ei nu sunt oameni politici. Acest instrument este un instrument politic, să lași fără cvorum”.

Radu Miruță, vicepremier și ministru al Apărării: ”Dincolo de jocurile politice, e o bătaie de joc la adresa românilor la cel mai înalt nivel. Judecătorii Curții Constituționale evită să decidă”.

CCR ar putea prejudicia România cu 231 de milioane de euro

Legea de funcționare a Curții Constituționale prevede că judecătorii CCR au obligația să își exprime votul atunci când sunt luate decizii, fără posibilitatea de a se abține. Mandatul unui judecător poate înceta înainte de termen dacă această obligație este încălcată grav, iar o astfel de decizie se ia în plenul Curții, cu votul majorității membrilor.

Inițial, Executivul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament pentru proiectul privind pensiile magistraților în luna septembrie - demers declarat neconstituțional de CCR în octombrie, pentru că nu avusese avizul CSM.

Între timp, perioada de tranziție la care vârsta de pensionare să ajungă la 65 de ani a crescut de la 10 la 15 ani, iar pentru noua inițiativă Guvernul și-a angajat răspunderea la începutul lui decembrie. Înalta Curte de Casație și Justiție a contestat iarăși proiectul la CCR, iar de atunci instituția a amânat soluția de trei ori.

Reprezentanții Guvernului nu au oferit detalii cu privire la stadiul proiectului de lege. Dacă nu pune în aplicare reforma pensiilor speciale, România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR.

