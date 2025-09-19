Jimmy Fallon promite să vorbească în continuare despre Trump în ciuda temerilor că „va fi cenzurat”

În timpul monologului său din episodul de joi al emisiunii „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Fallon a spus: „Vestea cea mare este că Jimmy Kimmel a fost suspendat de ABC după presiuni din partea FCC, lăsând pe toată lumea să se întrebe ce naiba se întâmplă”. După ce a glumit că s-a trezit cu mesaje de la tatăl său, care credea că emisiunea lui a fost anulată, Fallon și-a arătat sprijinul față de Kimmel.

„Sincer să fiu, nu știu ce se întâmplă și nimeni nu știe. Dar îl cunosc pe Jimmy Kimmel și știu că este un tip decent, amuzant și iubitor, și sper să se întoarcă”, a spus Fallon. „Mulți oameni sunt îngrijorați că nu vom mai spune ce vrem să spunem sau că vom fi cenzurați, dar eu voi comenta în direct vizita președintelui în Marea Britanie, așa cum aș face în mod normal”.

El a început prin a-l critica pe președintele Trump, dar fiecare comentariu negativ era înlocuit cu o voce din off care îl lăuda pe președinte. De exemplu, când Fallon a început să vorbească despre părul lui Trump, s-a auzit o voce din off spunând că „arăta mai bine decât al lui Conrad din «The Summer I Turned Pretty»”. Când a menționat numele lui Jeffrey Epstein, vocea din fundal a înlocuit „Epstein” cu „Goldblum”. După terminarea sketch-ului, însă, el a revenit la a râde de Trump fără voce din fundal.

Fallon și alți prezentatori reacționează

Miercuri, ABC a retras din emisie pe termen nelimitat emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”, din cauza comentariilor făcute de Kimmel despre suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk. După anunțarea deciziei, Trump a sugerat că și emisiunea de noapte a lui Fallon era în pericol.

„Vești bune pentru America: emisiunea Jimmy Kimmel Show, care se confrunta cu probleme de audiență, a fost ANULATĂ”, a scris Trump miercuri pe Truth Social (în ciuda faptului că emisiunea nu a fost anulată). „Felicitări ABC pentru că a avut în sfârșit curajul să facă ceea ce trebuia făcut. Kimmel nu are NICIUN talent și are audiențe mai slabe chiar și decât Colbert, dacă este posibil. Asta înseamnă că Jimmy și Seth, doi ratați complet, rămân la Fake News NBC. Audiențele lor sunt, de asemenea, groaznice. Fă-o, NBC!!! Președintele DJT”.

Joi seară, Seth Meyers, Stephen Colbert și Jon Stewart au făcut haz pe seama lui Trump și a FCC (Federal Communications Commission).

