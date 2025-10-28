Trei români au furat mii de colete în Italia, cu aparatură scumpă pentru clienți din toată Europa. Cum s-au dat de gol

28-10-2025 | 08:21
carabinieri

Este anchetă în Italia, după ce trei români au furat peste 2.000 de colete de la o mare companie de comerț online. Indivizii au fost prinși, din întâmplare, chiar în timp ce depozitau marfa în zona provinciei Milano și riscă acum ani grei de închisoare.

 

Elena Bejinaru

Indivizii au fost dați de gol de ușile camionului cu care transportau coletele furate. Fiindcă au văzut că erau deschise, niște carabinieri în patrulare s-au apropiat să verifice dacă totul e în regulă. I-au prins pe cei trei români în timp ce cărau marfa într-o hală abandonată din localtatea Rodano.

Crina Suceveanu, jurnalistă în Italia: ”Își depozitau toate mărfurile furate. De la diverse transporturi între centrele logistice și cei care se ocupă de curierat. Au găsit carabinierii circa 2.000 de pachete cu aparatură electronică într-un camion cu numere de România. Electrocasnice foarte scumpe”.

Robert Răducescu, reprezentantul unei asociații de români din Lombardia: ”E greu de crezut că cei doi și cu al treilea ar fi putut să pună la cale această operațiune de furt. E foarte bine păzit, are un sistem de securitate important. E posibil să fie doar niște simpli executanți. Trebuie văzut dacă nu cumva este amestecată și mafia, care e foarte bine reprezentată la Milano și în Lombardia”.

Românii riscă până la 6 ani de închisoare

Anchetatorii aveau să afle că toate coletele aparțineau unei mari companii de retail, care ar fi trebuit să le livreze în toată Europa.

Robert Răducescu, reprezentantul unei asociații de români din Lombardia: ”Se cercetează să vadă efectiv unde este breșa în sistemul de securitate. Cum au ajuns ei să scoată atât de multe colete pentru că vă dați seama sunt bunuri numai de mare valoare. Rețeaua e probabil mult mai numeroasă și mai importantă”.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei români, de 24, 25 și 30 de ani, riscă până la 6 ani de închisoare.

Sursa: Pro TV

