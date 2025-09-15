Angajatul unei firme de curierat este cercetat după ce a furat 14 colete sosite pe Aeroportul Otopeni. Care este prejudiciul

Un angajat al unei firme de curierat este cercetat pentru delapidare continuată, fiind acuzat că a sustras colete între 28 iulie și 30 august.

Prejudiciul estimat de companie se ridică la aproximativ 3.700 de euro, potrivit Poliției Transporturi Aeriene.

"La data de 11 septembrie, poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene Henri Coandă, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, în judeţul Ilfov, la locuinţa unei persoane, cercetată pentru delapidare în formă continuată", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis, luni, Agerpres.

Din cercetările efectuate a reieşit că un bărbat, de 45 de ani, din Snagov, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, şi-ar fi însuşit, de 14 ori, colete ce conţineau aparate electronice şi electrocasnice.

"În urma efectuării percheziţiei de către poliţişti, au fost descoperite şi ridicate mai multe bunuri despre care există bănuiala că provin din săvârşirea infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală în cauză", arată sursa citată.

Acţiunea a fost desfăşurată cu sprijinul poliţiştilor Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













