Câte vehicule de marfă sunt în București. Primăria vrea să le interzică în anumite intervale orare

14-10-2025 | 20:03
Mașinile de curierat din Capitală nu vor mai putea să livreze colete în anumite intervale orare, arată un proiect aflat în dezbatere publică. Și vehiculele de marfă și cele de salubritate vor respecta acele reguli.

Valentina Neagu

Primăria speră să mai reducă astfel aglomerația din trafic. 180.000 de mașini de marfă sunt înmatriculate în București, la care se adaugă cele din alte județe care tranzitează orașul.

În fiecare dimineață, șoferii din Capitală întâmpină aceleași obstacole.

Corespondent PROTV:Pe străduțele mici dintre blocuri, cum este aceasta, sau chiar și pe marile bulevarde este de ajuns ca o singură mașină de marfă sau una de salubritate să blocheze o bandă.”

Bărbat:Blochează o bandă, opresc să ia gunoiul, foarte greu, după ce că ei blochează o bandă, mai e o bandă blocată de trafic, de construcții. Stăm ca proștii în trafic și aia e.”

Proiectul limitează circulația mașinilor

Lucrurile s-ar putea schimba. Un proiect pus în dezbatere publică ar putea limita circulația mașinilor de marfă, de curierat și de gunoi în intervalele orare 07:00–10:00 dimineața și 16:00–19:00.

Lucrător:Pe noi ca lucrători ne-ar dezavantaja. Ne trezim la 4 dimineața acum și la ora 2 noi terminăm, așa dacă la ora 7 luăm pauză și la 10 să reluăm, ne apucă 5-6 după-amiaza.”

Conform datelor de la Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, în București sunt înscrise aproape 180.000 de vehicule de marfă.

Primăria comunică detalii despre restricții

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei: „Toate mașinile care sunt înmatriculate ca mașini de cărat marfă, de transportat marfă și autospeciale de ridicat deșeuri. În București sunt peste 1,7 milioane de autovehicule înmatriculate și alte 300.000 intră zilnic, tranzitează orașul.”

Una dintre cele mai mari firme de curierat ne-a transmis că aceste măsuri „ar avea un impact semnificativ negativ asupra activității operaționale, asupra mediului de afaceri și asupra clienților finali” și că „În prezent, aproximativ 30–40% dintre livrări se realizează între 07:00 și 10:00, iar peste 60% dintre ridicări între 16:00 și 19:00.”

În Centrul Istoric al Capitalei aceste măsuri se aplică de mulți ani.

Poliția stabilește sancțiuni pentru nerespectarea regulilor

Eduard Stroe, directorul general al Poliției Locale a Municipiului București: „Pentru autovehiculele de marfă avem stabilit un interval de aprovizionare în Centrul Istoric între orele 6–10, în afara acestui interval este interzisă aprovizionarea. Iar pentru firmele de salubrizare este un interval 4–10 dimineața; pentru mașinile de salubrizare amenda este de la 3.000 până la 5.000 de lei.”

Proiectul pentru limitarea accesului în oraș se află în dezbatere publică. Dacă va trece de votul consiliului general, cei care nu vor respecta intervalul vor fi sancționați cu o amendă între 3.000 și 5.000 de lei.

Sursa: Pro TV

14-10-2025 20:02

