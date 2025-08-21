Un tânăr de 24 de ani, prins în flagrant delict. Transporta droguri ascunse în colete, din Spania

Un bărbat de 24 de ani a fost reţinut şi va fi propus instanţei pentru arestare preventivă, după ce a fost prins în flagrant delict, în Bucureşti, în timp ce transporta aproximativ 1,8 kilograme de canabis, ascunse într-un colet, printre haine.

„Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, împreună cu procurorii DIICOT - Structura Centrală, au documentat activitatea infracţională a unui bărbat, de 24 de ani, cercetat pentru trafic internaţional de droguri de risc şi trafic intern de droguri de risc", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis, joi, AGERPRES.

Din materialul probator administrat a rezultat că, pe parcursul lunii august, bărbatul ar fi procurat din Spania droguri de risc, destinate comercializării, pe care le-ar fi introdus în ţară, prin intermediul unei firme de coletărie.

Miercuri, procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus reţinerea bărbatului, pentru 24 de ore.

În cursul zilei de joi a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a tânărului pentru 30 de zile.

În cursul zilei de joi a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a tânărului pentru 30 de zile.

