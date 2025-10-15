Percheziții în orașul Buziaș din județul Timiș. Doi bărbați, căutați pentru că ar fi furat produse din Franța de 40.000 euro

Stiri actuale
15-10-2025 | 13:37
×
Codul embed a fost copiat

Au fost percheziții, miercuri, în orașul Buziaș din județul Timiș. Polițiștii au căutat doi bărbați, înrudiţi între ei, dați în urmărire de autoritățile din Franța, după ce au furat dintr-un magazin produse electronice în valoare de peste 40.000 de euro.

autor
Daniel Preda

Fapta s-ar fi petrecut în august 2024, în apropiere de Paris. Autoritățile franceze aveau informații că cei doi se ascund în România, așa că polițiștii au mers și le-au scotocit locuințele.

La adrese l-au găsit doar pe unul dintre suspecți, un bărbat în vârstă de 45 de ani. El a fost dus la audieri, iar polițiștii vor pune în aplicare mandatul de arestare pe numele lui.

Al doilea suspect, cumnatul său, este căutat în continuare de polițiști.

Cum i-a promis Erdogan italiencei Giorgia Meloni că o va ajuta să se lase de fumat. ”Nu vreau să ucid pe cineva!”

Sursa: Pro TV

Etichete: romani, perchezitii,

Dată publicare: 15-10-2025 13:26

Articol recomandat de sport.ro
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Citește și...
Șapte suspecți au fost duși la audieri în cazul grupării care falsifica acte oficiale. Percheziţii în 9 judeţe şi în Capitală
Stiri actuale
Șapte suspecți au fost duși la audieri în cazul grupării care falsifica acte oficiale. Percheziţii în 9 judeţe şi în Capitală

Zeci de oameni și-au procurat ilegal permise de conducere, cărți de muncă și diplome de studii de la o rețea specializată în falsificarea actelor.

Evaziune fiscală de peste 25 de milioane de lei. Un bărbat din Ilfov ar fi vândut peste 500 de maşini second-hand
Stiri actuale
Evaziune fiscală de peste 25 de milioane de lei. Un bărbat din Ilfov ar fi vândut peste 500 de maşini second-hand

Poliţiştii şi procurorii cercetează un bărbat de 46 de ani din Bragadiru, judeţul Ilfov, pentru evaziune fiscală în formă continuată, iar joi au făcut percheziţii în cadrul dosarului penal.

Percheziţii de amploare în nouă judeţe şi în Capitală. Este vizată o grupare care falsifica acte oficiale. Cum acționa
Stiri Justitie
Percheziţii de amploare în nouă judeţe şi în Capitală. Este vizată o grupare care falsifica acte oficiale. Cum acționa

O rețea de infractori specializați în falsificarea de acte a fost destructurată joi de oamenii legii, care au făcut de dimineață 46 de descinderi, în mai multe județe și în Capitală.

Recomandări
Platforma de un sfert de miliard de euro a Sănătății, frecvent inutilizabilă, va fi schimbată. Anunțul CNAS despre PIAS
Stiri Sanatate
Platforma de un sfert de miliard de euro a Sănătății, frecvent inutilizabilă, va fi schimbată. Anunțul CNAS despre PIAS

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă că platforma PIAS rămâne funcţională până la înlocuirea acesteia, în anul 2026, cu un sistem "modern, sigur şi accesibil".  

România lansează și ea Golden Visa. Investiția minimă pentru ca un străin să obțină drept de ședere temporară în țara noastră
Stiri Economice
România lansează și ea Golden Visa. Investiția minimă pentru ca un străin să obțină drept de ședere temporară în țara noastră

România va emite și ea un ”gold card”, precum cel lansat recent în SUA de Donald Trump, prin care cetățenii străini vor primi drept de ședere temporară în țara noastră, în schimbul unor investiții de minim 400.000 de euro.

 

VIDEO. Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”
Stiri Politice
VIDEO. Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”

Legea depusă de AUR privind prevenirea și combaterea pornografiei a provocat dezbateri aprinse în Senat. Reprezentantul grupului parlamentar PACE, Ninel Peia, a aruncat cuvinte grele la adresa senatoarei USR Ruxandra Deaconu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 15 Octombrie 2025

03:11:10

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28