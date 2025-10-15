Percheziții în orașul Buziaș din județul Timiș. Doi bărbați, căutați pentru că ar fi furat produse din Franța de 40.000 euro

Au fost percheziții, miercuri, în orașul Buziaș din județul Timiș. Polițiștii au căutat doi bărbați, înrudiţi între ei, dați în urmărire de autoritățile din Franța, după ce au furat dintr-un magazin produse electronice în valoare de peste 40.000 de euro.

Fapta s-ar fi petrecut în august 2024, în apropiere de Paris. Autoritățile franceze aveau informații că cei doi se ascund în România, așa că polițiștii au mers și le-au scotocit locuințele.

La adrese l-au găsit doar pe unul dintre suspecți, un bărbat în vârstă de 45 de ani. El a fost dus la audieri, iar polițiștii vor pune în aplicare mandatul de arestare pe numele lui.

Al doilea suspect, cumnatul său, este căutat în continuare de polițiști.

