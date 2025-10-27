Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină

27-10-2025 | 16:29
cumpanasoiu proxeneti uk
BBC

Membrii unei bande proxeneți din România au fost condamnați în Scoția pentru violarea și exploatarea sexuală a zece femei, cu vârste între 16 și 30 de ani, în apartamente din orașul Dundee, între 2021–2022.

Liderul grupării, Marian Cumpanasoiu, în vârstă de 38 de ani, împreună cu Remus Stan, 35 de ani, Cristian Urlateanu, 41 de ani, Cătălin Dobre, 45 de ani, și Alexandra Bugonea, 35 de ani, au fost condamnați anterior pentru 30 de capete de acuzare la Înalta Curte din Glasgow.

Cumpănașoiu a fost condamnat la 24 de ani, Urlateanu la 20 de ani, Stan la 12 ani, Dobre la 10 ani și Bugonea la opt ani.

Judecătorul Lord Scott a spus că banda românească a exploatat femei deja vulnerabile și a felicitat victimele pentru curajul lor. El a menționat că este probabil ca inculpații să fie deportați după ispășirea pedepselor, potrivit BBC.

Trei membri – Urlateanu, Dobre și Bugonea – au fost extrădați din Belgia și Cehia. Procesul, desfășurat timp de șase săptămâni, a scos la iveală abuzuri grave și numeroase violuri comise între 2021 și 2022.

Cumpanasoiu a fost găsit vinovat de 10 violuri, Urlateanu de șase, Stan de patru, Dobre de două, iar Bugonea de unul și de alte fapte sexuale ilegale.

Poliția a descoperit rețeaua în timpul unei anchete privind traficul de femei din Europa de Est. Membrii bandei ademeneau victimele cu droguri și alcool, apoi le forțau să întrețină relații sexuale și să recruteze alte femei.

Liderul bandei, descris drept „nemilos” și „prădător”

Unii membri ai bandei aveau locuri de muncă legale ca șoferi de livrare a mâncării, dar seduceau și o serie de tinere din zona locală.

Femeile erau forțate să întrețină relații sexuale cu membrii bandei și erau încurajate să recruteze prietene pentru a veni la proprietățile acestora cu promisiunea drogurilor.

Cumpanasoiu, descris drept „nemilos” și „prădător”, a obligat o tânără să se prostitueze și a umilit-o când nu câștiga destul. Bugonea, care organiza „petreceri sexuale”, a fost implicată în violuri alături de iubitul ei, Urlateanu.

Victimele erau obligate să consume whisky și cocaină, precum și să participe la acele „jocuri sexuale”.

Banda era condusă de Cumpanasoiu, descris ca un „proxenet zâmbăreț și șmecher”, care se comporta ca un „prădător” față de femei.

După pronunțarea sentinței, Procuratura a făcut publice imagini filmate cu telefonul mobil în care Cumpanasoiu cânta în mașina sa melodia P.I.M.P. (n.r. - numele piesei înseamnă „proxenet”, în traducere „pește”) a lui 50 Cent.

Una dintre victime a fost forțată să se prostitueze după ce Cumpanasoiu și Stan i-au creat un profil pe un site web și au dus-o cu mașina să se întâlnească cu bărbați cu care să întrețină relații sexuale.

Se spune că acestei victime i s-a vândut „visul ireal” că ar putea câștiga „mulți bani” vânzându-și corpul.

Dar se spune că, la un moment dat, Cumpanasoiu s-a supărat pe ea pentru că nu câștiga suficient.

Pe telefonul său a fost găsit un videoclip în care victima era filmată urcând într-un copac.

Se spune că Cumpanasoiu ar fi amenințat-o: „Pentru că nu faci bani, vei sta toată ziua în copac”.

El și Stan au violat-o și pe femeie.

Judecătorul a subliniat cruzimea grupului și impactul devastator asupra victimelor.

Sursa: BBC

