O familie de români din Austria, prinsă cu șase mașini norvegiene furate. Descoperirea a fost făcută la un control de rutină

Poliția austriacă a dezvăluit o fraudă extinsă cu mașini, după ce un autovehicul furat cu numere de înmatriculare norvegiene a fost oprit în timpul unui control de rutină în orașul Graz.

Situația fost confirmată de poliția din Graz pentru TV 2.

„S-a întâmplat în timpul unui control rutier care a trezit suspiciuni. O interogare în sistemul informatic a dus la un rezultat pozitiv,” a declarat inspectorul de poliție Fritz Grundnig pentru TV 2.

În timpul controlului, s-a descoperit că mașina fusese raportată ca fiind furată în Norvegia.

Urmărirea a dus poliția către o parcare subterană, unde au fost găsite încă cinci mașini – toate norvegiene.

Potrivit poliției, o familie de români formată din trei persoane, care locuiește în Graz, ar fi luat mașinile din Norvegia, pretinzând că au capacitate financiară.

Valoarea totală a celor șase mașini este estimată la aproximativ 150.000 de euro.

Mașinile urmează să fie returnate în Norvegia.

Cooperarea dintre poliția norvegiană și cea austriacă are loc, conform inspectorului, prin intermediul Interpol și a ofițerilor de legătură de la ambasade.

„Mașinile furate din Norvegia sunt rare aici. Majoritatea vehiculelor de acest tip provin din Germania sau alte state UE,” a precizat Grundnig.

Investigația este considerată încheiată și a fost transmisă autorităților austriece, iar familia este acuzată de fraudă gravă și încălcarea legilor privind imigrația.

