O familie de români din Austria, prinsă cu șase mașini norvegiene furate. Descoperirea a fost făcută la un control de rutină

Stiri externe
16-10-2025 | 17:08
Poliție Austria
Getty Images

Poliția austriacă a dezvăluit o fraudă extinsă cu mașini, după ce un autovehicul furat cu numere de înmatriculare norvegiene a fost oprit în timpul unui control de rutină în orașul Graz.

autor
Claudia Alionescu

Situația fost confirmată de poliția din Graz pentru TV 2.

 „S-a întâmplat în timpul unui control rutier care a trezit suspiciuni. O interogare în sistemul informatic a dus la un rezultat pozitiv,” a declarat inspectorul de poliție Fritz Grundnig pentru TV 2.

În timpul controlului, s-a descoperit că mașina fusese raportată ca fiind furată în Norvegia.

Urmărirea a dus poliția către o parcare subterană, unde au fost găsite încă cinci mașini – toate norvegiene.

Citește și
Coiful de aur de la Cotofenesti furat in Olanda
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă

Potrivit poliției, o familie de români formată din trei persoane, care locuiește în Graz, ar fi luat mașinile din Norvegia, pretinzând că au capacitate financiară.

Valoarea totală a celor șase mașini este estimată la aproximativ 150.000 de euro.

Mașinile urmează să fie returnate în Norvegia.

Cooperarea dintre poliția norvegiană și cea austriacă are loc, conform inspectorului, prin intermediul Interpol și a ofițerilor de legătură de la ambasade.

 „Mașinile furate din Norvegia sunt rare aici. Majoritatea vehiculelor de acest tip provin din Germania sau alte state UE,” a precizat Grundnig.

Investigația este considerată încheiată și a fost transmisă autorităților austriece, iar familia este acuzată de fraudă gravă și încălcarea legilor privind imigrația.

Un nou caz de femicid șochează opinia publică. O mamă a trei copii a fost înjunghiată mortal. Cine este suspectul principal

Sursa: tv2.no, tv2.no

Etichete: romani, austria, furt masini,

Dată publicare: 16-10-2025 17:08

Articol recomandat de sport.ro
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Citește și...
31 de șoferi care au depășit viteza pe o autostradă din Austria au fost prinși în doar o oră. Printre ei, un român
Stiri externe
31 de șoferi care au depășit viteza pe o autostradă din Austria au fost prinși în doar o oră. Printre ei, un român

O patrulă a poliției rutiere din Austria a efectuat controale laser pentru depistarea vitezei pe autostrada A4, în zona cu limită de 100 km/h din Bruck an der Leitha, la kilometrul 33.116, spre Ungaria, scrie Heute.

Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă
Stiri actuale
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă

Cu cinci zile înainte de furtul mediatizat al Coifului de la Coțofenești și al brățărilor de aur dacice din Muzeul Drents, un român s-a furișat în muzeu.

Mai multe persoane, printre care un român, prinse în Germania după ce au furat roți de Audi și Porsche. Prejudiciu uriaș
Stiri externe
Mai multe persoane, printre care un român, prinse în Germania după ce au furat roți de Audi și Porsche. Prejudiciu uriaș

Poliția germană a destructurat o bandă care a furat roți de Audi și Porsche în valoare totală de 1,6 milioane de euro. Trei persoane au fost arestate: doi polonezi și un român. O italiancă a fost plasată sub control judiciar.

Un român a fost arestat pe plajă, în timp ce era în concediu în Italia. A stat închis 24 de zile dintr-o „greșeală imensă”
Stiri Justitie
Un român a fost arestat pe plajă, în timp ce era în concediu în Italia. A stat închis 24 de zile dintr-o „greșeală imensă”

Un român din Iași a stat 24 de zile în închisoare, în Italia, fără nicio vină - după ce i s-a furat identitatea. Când l-au reținut carabinierii, bărbatul era în vacanță în Peninsulă și sărbătorea ziua soției, împreună cu copiii.

Recomandări
Legea pensiilor private, atacată la Curtea Constituțională. „E proprietate privată, statul doar supraveghează”
Stiri Justitie
Legea pensiilor private, atacată la Curtea Constituțională. „E proprietate privată, statul doar supraveghează”

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sesizează Curtea Constituţională a României referitor la Legea privind plata pensiilor private.

Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia: ”Dacă nu găsim o cale, vom lua măsurile necesare!”
Stiri externe
Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia: ”Dacă nu găsim o cale, vom lua măsurile necesare!”

Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia! Secretarul american pentru război a avertizat Moscova asupra „costurilor” privind continuarea agresiunii asupra Ucrainei.

Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei
Stiri actuale
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Managerul instituției, medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română este suspectat de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Octombrie 2025

01:30:48

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28