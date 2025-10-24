Doi tineri au furat colete de 20.000 de euro de la firma de curierat la care lucra unul dintre ei. Ce a urmat

Doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru delapidare şi complicitate la delapidare, după ce ar fi sustras colete în valoare de 100.000 de la firma de curierat la care lucra unul dintre ei.

"La data de 23 octombrie, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Secţia 25 Poliţie au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Ialomiţa, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi complicitate la delapidare", informează un comunicat al DGPMB transmis, vineri, AGERPRES.

Pe data de 8 octombrie, poliţiştii Secţiei 25 Poliţie au fost sesizaţi prin 112 de către reprezentantul unei firme de livrări cu privire la faptul că un angajat ar fi sustras dintr-un depozit colete în valoare de aproximativ 100.000 de lei (echivalentul a 19.671 de euro) şi ulterior ar fi abandonat autoutilitara de serviciu pe o stradă din Sectorul 6.

Planul celor doi bărbaţi

Potrivit anchetatorilor, doi bărbaţi, cu vârste de 21 şi 26 de ani, în baza unei înţelegeri prealabile, ar fi creat conturi de clienţi pe platforme online şi ar fi plasat aproximativ 50 de comenzi cu plata ramburs, constând în telefoane mobile, ceasuri inteligente, console de jocuri şi parfumuri.

Totodată, s-a stabilit că bărbatul de 26 de ani s-ar fi angajat ulterior la o societate comercială care efectuează livrări în zona în care urmau să fie distribuite produsele comandate anterior.

Pe 8 octombrie, pe lângă produsele comandate de alţi clienţi şi pe care le-a livrat, acesta ar fi ridicat din depozit şi coletele comandate împreună cu bărbatul de 21 de ani, fără a scana codurile aferente. În timp ce se deplasa pe traseul de livrare din Sectorul 6, ar fi transferat coletele de mare valoare în autoturismul bărbatului de 21 de ani, abandonând ulterior autoutilitara de serviciu.

Mandate de percheziţie şi administrarea probatoriului

"În vederea administrării materialului probator, joi au fost puse în executare două mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Ialomiţa, persoanele bănuite fiind depistate şi conduse la audieri. De asemenea, au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză", arată sursa citată.

În urma probatoriului administrat, faţă de cei doi bărbaţi a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Secţiei 25 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare şi complicitate la delapidare.

