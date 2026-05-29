Declarațiile vin la câteva zile după lansarea oficială a modelului Ferrari Luce la Roma, primul vehicul complet electric din istoria constructorului italian.

Lansarea a fost însă urmată de o reacție negativă pe bursă. Acțiunile Ferrari listate la Milano au scăzut cu aproximativ 8% marți, pe fondul criticilor privind designul și direcția strategică a companiei.

Vorbind la o conferință organizată la Modena, Vigna a afirmat că noul model nu poate fi comparat cu alte mașini electrice de pe piață.

”Trebuie să vezi Luce pentru a înțelege că nu are nimic de-a face cu mașinile electrice chinezești sau cu cele ale altor mărci”, a spus el, potrivit Reuters.

Șeful Ferrari a insistat că lansarea modelului electric nu înseamnă abandonarea motoarelor tradiționale și a subliniat că marca va continua să producă și modele hibride sau cu motoare termice.

Modelul Luce, primul Ferrari cu cinci locuri, poate accelera de la 0 la 100 km/h în aproximativ 2,5 secunde și atinge o viteză maximă de circa 310 km/h.

Ferrari a precizat că toate componentele au fost dezvoltate și produse la Maranello, iar designul a fost realizat de LoveFrom, studioul fondat de fostul designer Apple, Jony Ive.

Modelul a generat și critici dure în Italia. Fostul președinte Ferrari, Luca di Montezemolo, a declarat că speră ca sigla ”căluțului cabrat” să fie scoasă de pe mașină, pe care a descris-o drept o rușine pentru istoria companiei.

Și vicepremierul italian Matteo Salvini a criticat vehiculul, spunând că acesta ”arată ca orice altceva, numai ca un Ferrari nu”.