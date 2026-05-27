Titlurile Ferrari listate la Milano au pierdut aproximativ 8%, iar acțiunile tranzacționate în SUA au scăzut cu circa 4%. Pe ultimele 12 luni, acțiunea Ferrari este în declin cu peste 32%.

Noul model, prezentat la Roma, se numește Luce, „lumină” în italiană, și marchează o schimbare majoră pentru constructorul din Maranello, atât prin design, cât și prin tehnologia utilizată.

Benedetto Vigna a descris lansarea drept „un moment foarte important”, care deschide „un nou capitol” pentru Ferrari.

Modelul electric are cinci locuri, accelerează de la 0 la 96 km/h în aproximativ 2,5 secunde și atinge o viteză maximă de circa 310 km/h. Prețul pornește de la aproximativ 550.000 de euro, iar primele livrări sunt programate pentru trimestrul al patrulea.

Reacția investitorilor și a fanilor Ferrari

Designul mașinii a fost realizat de LoveFrom, studioul fondat de fostul șef de design Apple, Jony Ive.

Analiștii spun că reacția negativă a pieței reflectă atât nemulțumirea fanilor Ferrari față de electrificare, cât și temerile investitorilor privind costurile mari de dezvoltare și riscul afectării imaginii brandului.

Michael Field, strateg la Morningstar, a declarat că mulți fani consideră că trecerea la propulsia electrică „diluează ADN-ul Ferrari”, construit în jurul motoarelor termice și al sunetului specific.

Anthony Dick, analist auto la Oddo BHF, a spus că reacția bursieră este „de departe cea mai puternică văzută vreodată pentru designul unei mașini” și că „piața a vorbit”.

Ferrari susține însă că modelul Luce va oferi aceeași emoție șoferilor, chiar dacă sunetul este diferit față de cel al unui motor clasic. Vigna a afirmat că „fiecare motor are propriul sunet”, iar ceea ce contează este experiența oferită conducătorului auto.