La rândul lor, reprezentanţii Primăriei au anunţat că, dacă va fi cazul, locatarii blocului pot fi cazaţi într-un bloc de locuinţe sociale, dar până acum nu au fost solicitări în acest sens.

„La ora actuală (7.00),cele două victime sunt la spital, cu traumatisme minore. S-au evacuat singure dar, în momentul în care au trecut prin holul unde era incendiul (drona a căzut deasupra holului unui apartament de la ultimul etaj, cele două victime erau în dormitor n.r.) au suferit arsuri minore, la nivelul membrelor”, a declarat pentru News.ro Cătălin Sion, purtător de cuvânt ISU Galaţi.

”Se fac cercetări la faţa locului. Locatarii se vor întoarce la finalizarea cercetărilor, după ce echipele specializate finalizează lucrul. Momentan cercetările sunt în curs. Am pus la dispoziţie un spaţiu de cazare, oferit de primăria Galaţi, dar nu au fost solicitări din partea celor evacuaţi”, a adăugat Sion.

„Suntem pregătiţi să oferim eventuală cazare, dacă va fi nevoie, la un bloc de locuinţe sociale. Nu a solicitat nimeni, deocamdată. Cei mai afectaţi au plecat la rude sau prieteni, în rest, nu este cazul”, a precizat pentru News.ro Petrica Paţilea, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Galaţi.