Un astfel de preț ar plasa noul "Luce" deasupra modelului SUV "Purosangue" al producătorului auto italian, al cărui preț începe de la aproximativ 450.000 de euro.

Prețul final al noului model ar putea fi ajustat cu alte 10 procente în ambele direcții, au precizat sursele citate de Bloomberg, care au dorit să își păstreze anonimatul.

Strategia Ferrari: exclusivitate și prețuri ridicate

Decizia referitoare la preț scoate în evidență dorința Ferrari de a poziționa primul său model pe baterii în vârful gamei sale.

Directorul general de la Ferrari, Benedetto Vigna, încearcă să mențină prețurile sus pentru a proteja atractivitatea mărcii în rândul celor super-bogați, în timp ce urmărește o strategie de tip "valoare în detrimentul volumului".

Noul "Luce" este un test cheie al acestei strategii, în special având în vedere că valorile reziduale ale mașinilor electrice sunt în continuare o preocupare în rândul cumpărătorilor bogați care caută supermașini care își vor menține sau chiar își vor crește valoarea în timp.

Ferrari mizează pe diversificarea gamei

Ferrari a declarat că dorește să le ofere clienților libertatea de alegere în ceea ce privește sistemele de propulsie cu combustie internă, hibride și electrice, atâta timp cât este păstrată performanța de condus care definește marca căluțului cabrat.

SUV-ul "Purosangue" a devenit unul dintre cele mai importante modele Ferrari încă de la debutul său, lărgind baza de clienți a companiei dincolo de mașinile sport tradiționale cu două locuri și contribuind la creșterea prețurilor medii de vânzare a automobilelor producătorului italian. Ferrari a plafonat producția modelului la aproximativ 20% din producția anuală, pentru a păstra exclusivitatea.