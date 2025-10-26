Rușii au ucis 3 oameni și au rănit alte câteva zeci, într-un atac cu drone asupra Kievului. Numeroși copii, printre victime

26-10-2025 | 09:31
Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului a făcut trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, inclusiv şase copii, a anunţat duminică primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, relatează AFP.

Cristian Anton

"Conform primelor informaţii, trei persoane au murit şi 27 au fost rănite" în cartierul Desnianski din Kiev, a scris Kliciko pe Telegram.

Atacul a provocat, de asemenea, pagube materiale extinse, iar în mai multe apartamente ale unei clădiri au izbucnit incendii, care au fost ulterior stinse. În cartierul Obolonski, resturi de dronă au căzut pe o clădire cu 16 etaje, potrivit primarului Kievului.

Acest atac survine la o zi după ce bombardamente ruseşti asupra Ucrainei au ucis patru persoane şi au rănit aproximativ douăzeci în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică.

Trump nu mai vrea să se întâlnească cu Putin

Pe plan diplomatic, preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că nu îşi va "pierde timpul" programând o altă întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin fără posibilitatea unui acord pentru a pune capăt conflictului din Ucraina.

"Nu-mi voi pierde timpul. Am avut întotdeauna o relaţie excelentă cu Vladimir Putin, dar această situaţie a fost foarte dezamăgitoare", a adăugat el, referindu-se la încercările sale de a rezolva conflictul dintre Moscova şi Kiev.

Un trimis al Kremlinului pentru afaceri economice, Kirill Dmitriev, se află în Statele Unite de vineri pentru discuţii cu oficiali ai administraţiei Trump.

Conform relatărilor din mass-media americane, Dmitriev s-a întâlnit sâmbătă în Florida cu Steve Witkoff, unul dintre trimişii lui Donald Trump. Se aşteaptă ca el să-şi continue discuţiile cu membrii administraţiei Trump duminică, potrivit unei surse apropiate negocierilor.

Premierul Marii Britanii: ”Vladimir Putin refuză să pună capăt acestui război. A atacat copiii mici aflați la creșă”

Sursa: Agerpres

Etichete: copii, Kiev, morti, raniti, atac drone,

Dată publicare: 26-10-2025 09:31

