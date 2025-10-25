Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului

Stiri externe
25-10-2025 | 16:30
Ucraina, Zaporojie
AFP

Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, aflată în vizită la Kiev, a povestit că a fost nevoită să se adăpostească într-un buncăr în timpul atacurilor aeriene ruse din noaptea trecută, soldate cu doi morți și 12 răniți.

autor
Ioana Andreescu

„A fost o experienţă dureroasă pentru mine şi din păcate este o parte tristă a vieţii de zi cu zi a ucrainenilor", a declarat ea într-o conferinţă de presă.

„Acea noapte mi-a arătat încă o dată foarte clar că atacurile Rusiei asupra populaţiei ucrainene au ca scop epuizarea acesteia", a mai spus ministrul german.

Reiche a sosit în Ucraina vineri în fruntea unei delegaţii germane pentru o vizită de câteva zile. Atacurile asupra surselor de alimentare cu energie electrică şi încălzire cu puţin timp înainte de începerea iernii reprezintă un pericol, a declarat ea la Kiev.

Ea a promis Ucrainei ajutor pentru a reconstrui infrastructura energetică distrusă în atacuri şi a spus că Germania nu va abandona poporul ucrainean.

Citește și
propaganda rusia
Propaganda rusă profită de explozia de la Ploiești și aruncă vina pe Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că Rusia a folosit nouă rachete balistice şi zeci de drone în atacul nocturn asupra capitalei Kiev.

De la începutul anului, Rusia a lansat aproape 770 de rachete balistice şi peste 50 de rachete de croazieră asupra Ucrainei.

Trecerea la ora de iarnă 2025. Ceasurile se dau înapoi și avem mai mult timp de odihnă. Cum profităm de ora în plus de somn

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, atac, germania, buncar,

Dată publicare: 25-10-2025 16:30

Articol recomandat de sport.ro
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Citește și...
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”
Stiri externe
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului.

Propaganda rusă profită de explozia de la Ploiești și aruncă vina pe Ucraina
Stiri Sociale
Propaganda rusă profită de explozia de la Ploiești și aruncă vina pe Ucraina

Propaganda rusă a lansat o nouă campanie de dezinformare, prin care dă vina pe Ucraina pentru incidentul de la rafinăria Lukoil din Ploiești și o explozie similară în Ungaria. Mai mult, Kremlinul inventează o explozie și în Slovacia.

VIDEO. 3 oameni au fost uciși în Ucraina, inclusiv un salvator, în atacurile Rusiei cu rachete. 10 răniţi şi incendii la Kiev
Stiri externe
VIDEO. 3 oameni au fost uciși în Ucraina, inclusiv un salvator, în atacurile Rusiei cu rachete. 10 răniţi şi incendii la Kiev

Trei persoane au fost ucise - inclusiv un salvator - în atacurile Rusiei cu rachete, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în Ucraina. La Kiev a fost ucisă o persoană, iar alte zece au fost rănite, anunţă autorităţile ucrainene.

Recomandări
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”
Stiri externe
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului.

Nicușor Dan, la Ziua Armatei: Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept că vrei pace, trebuie să fii responsabil VIDEO
Stiri actuale
Nicușor Dan, la Ziua Armatei: Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept că vrei pace, trebuie să fii responsabil VIDEO

Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, că modernizarea Armatei Române este o prioritate, punctând că nu e suficient să spui că vrei pace, ci trebuie să fii responsabil, să te pregăteşti ca să descurajezi războiul.

 

Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 25 Octombrie 2025

02:15:08

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Radu Afrim la Întrebarea mesei rotunde

43:03

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28