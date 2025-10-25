Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului

Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, aflată în vizită la Kiev, a povestit că a fost nevoită să se adăpostească într-un buncăr în timpul atacurilor aeriene ruse din noaptea trecută, soldate cu doi morți și 12 răniți.

„A fost o experienţă dureroasă pentru mine şi din păcate este o parte tristă a vieţii de zi cu zi a ucrainenilor", a declarat ea într-o conferinţă de presă.

„Acea noapte mi-a arătat încă o dată foarte clar că atacurile Rusiei asupra populaţiei ucrainene au ca scop epuizarea acesteia", a mai spus ministrul german.

Reiche a sosit în Ucraina vineri în fruntea unei delegaţii germane pentru o vizită de câteva zile. Atacurile asupra surselor de alimentare cu energie electrică şi încălzire cu puţin timp înainte de începerea iernii reprezintă un pericol, a declarat ea la Kiev.

Ea a promis Ucrainei ajutor pentru a reconstrui infrastructura energetică distrusă în atacuri şi a spus că Germania nu va abandona poporul ucrainean.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că Rusia a folosit nouă rachete balistice şi zeci de drone în atacul nocturn asupra capitalei Kiev.

De la începutul anului, Rusia a lansat aproape 770 de rachete balistice şi peste 50 de rachete de croazieră asupra Ucrainei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













