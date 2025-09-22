Bombardament rus la Zaporojie, soldat cu trei morți și doi răniți. Corpul unei femei a fost scos dintre dărâmături

Stiri externe
22-09-2025 | 11:09
Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar ale două rănite luni, într-un bombardament aerian rus vizând oraşul Zaporojie, în sudul Ucrainei, anunţă administraţia regională, relatează AFP, preluat de News.ro.

autor
Sabrina Saghin

Atacul de la Zaporojie a avut loc la câteva ore după un atac cu drone în Crimeea, soldat cu trei morţi şi 16 răniţi.

Unul dintre cei doi răniţi la Zaporojie era în stare gravă, a anunţat pe Telegram şeful administraţiei regionale Ivan Fedorov.

Corpul unei femei a fost scos dintre dărâmături, a precizat el.

Alte atacuri în Ucraina

O persoană a fost rănită la Kiev şi alta la Sumî, potrivit unor oficiali locali, în alte atacuri ruse în noaptea de duminică spre luni.

Trei persoane au fost ucise, iar alte 16 rănite în Crimeea, într-un atac cu dronă, duminică seara, a anunţat ocupaţia rusă.

„Potrivit datelor actualizate, trei persoane au fost ucise, iar alte 16 rănite într-un atac rus cu drone în regiunea oraşului Foros”, a anunţat pe Telegram Serghei Axionov.

Sanatoriul şi o şcoală din oraşul balnear Foros au fost avariate în atac.

Ministerul rus al Apărării a anunţat mai înainte doii morţi şi 15 răniţi şi a denunţat un „atac terorist voit împotriva unor ţinte civile”.

Armata rusă controleasză în prezent 20% din teritoriul ucrainean.

Kremlinul cere ca Ucraina să se retragă din anumite teritorii pe care continuă să le controleze parţial în regiunea Doneţk, ca o condiţie prealabilă a unei opriri a ostilităţilor.

Kievul respinge această pretenţie.

Peninsula ucraineană Crimeea, invadată şi anexată în 2014, este una dintre cele cinci regiuni ucrainene a căror anexare este revendicată de Moscova.

